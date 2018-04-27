洛阳“职业教育活动周”拉开帷幕

职教改革四十年，产教融合育工匠——昨日上午，我市职业教育活动周在嵩县中等专业学校拉开帷幕，来自全市16所中等职业学校的学生就各自所学专业进行了现场展示，吸引了众多家长观摩。今年的职业教育活动周从本周开始，将持续至5月15日，在此期间，家长、学生可到心仪的职业学校现场观摩、咨询。

学生现场展示削面

职教改革四十年，产教融合育工匠——昨日上午，我市职业教育活动周在嵩县中等专业学校拉开帷幕，来自全市16所中等职业学校的学生就各自所学专业进行了现场展示，吸引了众多家长观摩。今年的职业教育活动周从本周开始，将持续至5月15日，在此期间，家长、学生可到心仪的职业学校现场观摩、咨询。

学生现场展示吹面泡

关键点：开放时间

巴掌大小的一团面，他们吹吹气，就变成了篮球大小的薄面泡；一堆零散的电子元件，他们动动手，就变成了可以沿直线巡逻的机器人……在昨日上午的启动仪式上，来自全市16所职业学校的学生在嵩县中等专业学校展示专业、秀出绝技，吸引了不少学生、家长围观。

“今年，我市共有初三毕业生89419人。与去年相比，今年我市职业教育招生人数计划增加1000人以上，达到3.9万人，这对广大想拥有一技之长的孩子来说，是个好消息。”市教育局相关负责人说，类似展示活动，还能在更多学校看到。

本周至5月15日，各职业学校将举行校园开放周活动，学校实验室、实训室，演示职业教育实训活动等均对外开放，学生、家长可到现场咨询。

活动期间，各职业学校会到我市各初(完)中开展校园宣传、讲座；5月12日、13日，各高中也将举行职业教育宣传活动。有意向的学生和家长可关注学校发布的信息，到校参加讲座、领取资料。

学生现场展示拉面

关键点：资助政策

“我们明年就能到摄影机构实习了，比我们高一届的学姐学长，上个月刚被分到大理和泰国普吉岛的摄影机构。”嵩县中等专业学校2017级影像与影视技术专业学生孙玉锐说，她初中毕业后没考上普通高中，就想学门技术，到学校打听后发现上职业学校不仅不用交学费，每年还能领2000元补助金，她当场就报了名。

孙玉锐所说的补助金，实际上就是中等职业学校国家助学金，按照规定，公办和民办的普通中专、成人中专、职业高中、技工学校、职业技术学院附属的中专部和中等职业学校等全日制正式学籍的在校一、二年级所有涉农专业、连片特困地区学生及家庭经济困难学生(人数不超过在校生人数的15%)，都可获得该补助金，资助标准为每生每年2000元。

孙玉锐的班主任李玉丹算了笔账：以孙玉锐所在的三年制中专班为例，学生们只需要交纳每年300元的住宿费和每学期300元的书作费；加上每天约10元的伙食费，用上发放的补助金，他们每年上学实际只需花2000多元。

掌握摄影理论基础后，到二年级的第二学期，孙玉锐即可到对口影楼当助理，实习期间每月工资2000元；一年以后通过考核升级为摄影师，在洛阳市区影楼工作，月薪约为6000元，到驻外基地的话甚至能超过1万元。

关键点：毕业深造

上中等职业学校，学生不但能学到技术，毕业后通过对口升学，也能像普通高中生一样，考入高校深造。

“对于中招成绩在400分以上的学生，不少职业学校都开设有对口升学班。学生在职业学校学什么专业，就参加该专业或相关专业的对口升学考试，被高校录取后，继续在这个专业学习、深造。”市教育局相关负责人说，与普通高考相比，通过对口升学考上大学的概率更大，可以满足学生们的深造需求；两者考试形式、时间、录取渠道、入学后待遇等均相同。对口升学考试科目为语文、数学、英语、德育及专业科目，所有课程难度都低于普通高考，特别是数学和英语，课程难度比普通高考低了很多，这对他们来说是非常有利的。

在人才培养方面，对口升学的学生升入大学后，培养目标多是社会急需的各种高级实用型人才，而不是研究型人才。这些学生毕业后，既具备扎实的理论知识，又有一定的实践操作能力，就业更容易。（洛阳晚报首席记者 焦琳 通讯员 朱峰 潘涛 文/图）