照顾96岁婆婆无怨言 洛阳这个儿媳妇好样的

在洛龙区龙祥A区，提起62岁的李月芬照顾96岁的婆婆张秋花，小区居民无不称赞。自2005年张秋花因病双腿不能行动以来，李月芬事无巨细、悉心照料，为婆婆特制脚踏板，帮婆婆洗澡、理发、剪指甲，甚至婆婆大便困难，李月芬都下手去抠……

李月芬给婆婆张秋花梳头

在洛龙区龙祥A区，提起62岁的李月芬照顾96岁的婆婆张秋花，小区居民无不称赞。

自2005年张秋花因病双腿不能行动以来，李月芬事无巨细、悉心照料，为婆婆特制脚踏板，帮婆婆洗澡、理发、剪指甲，甚至婆婆大便困难，李月芬都下手去抠……

1 她为婆婆量身定做脚踏板

张秋花的屋里有个独特的脚踏板。脚踏板有多层，最下面是一块面积约1.5平方米的木板，紧接着是一块带有棱边的小木板，小木板上有砖块，砖块上铺有毛毡和废旧汽车坐垫。

李月芬说，脚踏板是她为方便婆婆下床小便而特别制作的。有时她到楼下买菜，婆婆急着小便，就自己挪下床，但是地板光滑，婆婆差点摔倒在地，她决定为婆婆量身定做脚踏板。

没有现成的样品，李月芬只好琢磨着去做。脚踏板首先要防滑，脚踩在上面要舒服，还得更换方便。为帮婆婆做脚踏板，李月芬走路常常留意着路边，遇到合适的材料就捡回家。

李月芬做的脚踏板张秋花用着很合适。近日记者采访时，张秋花坐在床边，双腿伸直正好抵住小木板的棱边，脚底有软软的汽车坐垫和毛毡，丝毫不用担心脚不舒服。为防止上面有味道，每隔一段时间，李月芬还会为婆婆换一块木板，毛毡也是经常更换。

2 婆婆大便困难，她下手去抠

除了脚踏板，前几年李月芬还为婆婆安装了新空调，“我妈每到换季时对温度很敏感”。为给婆婆装空调，李月芬和丈夫张麦堆省吃俭用，婆婆屋的空调是家里最先添置的。

在李月芬的照料下，尽管张秋花已是96岁高龄，但身体一直不错。张秋花爱吃红烧肉，每次去吃桌，李月芬都惦记着给她捎一些。张秋花不爱喝纯奶，李月芬就想着法儿哄她喝。张秋花牙齿几乎掉光，只能吃非常软的东西，李月芬家里的红薯、南瓜常年不断。

人吃五谷杂粮，难免会有头疼脑热。去年夏天，张秋花大便困难，一连三四天都无法解大手。李月芬急得上火，把大夫请到家给婆婆看病。大夫开了药，但是婆婆吃完仍不奏效。

李月芬决定下手去抠，排便好转后，张秋花开始喊饿，李月芬担心婆婆吃完拉肚子，就一回少给她吃点儿，再配以酸奶，持续了大半个月，婆婆的身体才恢复过来。

十几年来，张秋花基本都待在家里，洗澡、理发、剪指甲都由李月芬代劳。记者采访时，李月芬刚给张秋花理完发。对李月芬的理发水平，张秋花还有些意见，“这回给我理得太短了，没上次的好看”，惹得李月芬哈哈大笑。

3 “照顾我妈，我无怨无悔”

李月芬说，她的父母去世早，婆婆年轻时全心帮她带孩子，让她能下地挣工分，和丈夫一块儿办小煤场，她非常感激，“人心都是肉长的，照顾我妈，我无怨无悔”。

对李月芬照顾老母亲，张麦堆由衷佩服，“月芬干的活，估计连保姆都不会干”。

李月芬的行为也感染着她的晚辈。每次回娘家，李月芬的两个女儿都会到奶奶跟前嘘寒问暖，给奶奶洗头、洗脚、剪指甲，李月芬的孙女过来也会先把好吃的给老奶尝尝。

由于悉心照顾婆婆，去年3月，李月芬被古城街道办事处评为“好媳妇”。李月芬非常珍视这份荣誉，把获奖证书和当时佩戴的红花都珍藏在一个塑料袋里。

李月芬说，好家风是无价的传家宝。自己虽然识字不多，但懂得这些朴素的道理，再说“人就是活到100岁，回家能叫声妈，心里也是美的”。（洛阳晚报记者 山军伟 通讯员 王书敏 梁伊凡 文/图）