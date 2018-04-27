一块“肥肉”三家抢（百名记者百村蹲点）

这段时间，栾川县合峪镇砚台村党支部书记郭建有很是得意。因为，他手里有一块“肥肉”，一撒手，群众就可受益。

这段时间，栾川县合峪镇砚台村党支部书记郭建有很是得意。因为，他手里有一块“肥肉”，一撒手，群众就可受益。

日前，记者到砚台村蹲点采访时，郭建有坐在村委会的办公室里，手指夹着一根烟，悠闲地抽着。

郭建有刚当选党支部书记不久。见他如此惬意，记者开玩笑说：“郭书记，你这新官上任咋没有三把火，反倒在这里抽烟？”

郭建有哈哈大笑，说：“你不了解内情，我这是在‘守株待兔’呢！”

守株待兔？记者更加莫名其妙了。接着，郭建有打开了话匣子。

砚台村不大，仅有700多口人。这里背靠鹰爪山，山上林木茂盛。白云山上流下的泉水，在此汇聚成河，村里人管它叫明白河，河水清可见底。这几年，村里依靠良好的生态环境，开始发展乡村旅游，有了葡萄采摘园，有了垂钓园，但并不成规模，群众受益不多。

去年11月，还是村委会主任的郭建有结识了洛阳市尚亨商贸有限公司负责人李秋峰。他把村里的情况给李秋峰一说，引起了对方的关注。之后，李秋峰前来考察，有意在此开发建设精品文化民宿项目。

“村里要发展，需要引资，这可是一块‘肥肉’。”郭建有说，之后的一段时间里，他与李秋峰进行了数次接触，对方也先后5次带领有关专家前来考察，事情逐渐有了眉目。

之后，又先后有一家混凝土搅拌公司和一家建筑设计公司负责人来到砚台村考察，他们都想在此投资。

“三家公司都看上了我们村这块宝地，你前脚走，他后脚来。”郭建有意识到，村里的发展迎来了难得机遇。

除依山傍水的好环境外，砚台村还有得天独厚的交通优势。这里紧邻311国道，郑尧高速也从附近经过。这些，都是投资人所看重的。

三家公司负责人都前来考察，并且都想投资，可谓一块“肥肉”三家抢。在兴奋之余，郭建有也有顾虑。“我们究竟应该选谁呢？”郭建有看似得意的背后，却隐藏着抉择的困扰。

之后，郭建有进行了认真的思考。首先，他觉得在村里建设混凝土搅拌站并非首选，因为这明显与保护生态的大方向不符合。另外两家公司都想投资乡村旅游项目，一来不破坏生态环境，二来符合栾川大力发展旅游的县情，还能让群众直接受益，应作为重点来考虑。

“不管谁抢到这块‘肥肉’，受益的都是群众，抢吧，欢迎！”郭建有笑着说，“谁开出的条件优厚，这块‘肥肉’就是谁的。”

采访前一天，郭建有再次接到李秋峰的电话。他说，李秋峰欲投资1000万元在村里建设精品民宿，近期就来签约。如不出意外，这块“肥肉”即将有主。

“您一再说砚台村是块‘肥肉’，究竟肥在哪里？”记者最后问。

郭建有把手指向窗外，说：“绿水青山，这才是真正的金山银山。”（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 白佳丽）