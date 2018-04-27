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洛阳今日有晴明有雨 出门别忘看天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-09 08:25

　　市气象台预计，今天全区多云间晴天，偏东风2级到3级，气温14℃到26℃；明天多云到阴天，下午到夜里转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气，偏南风3级左右，气温13℃到24℃。

　　小记有些后知后觉，昨天下午，才得知5月8日是“世界微笑日”。1948年，世界精神卫生组织设置了“世界微笑日”，希望通过微笑促进人类身心健康，同时在人与人之间传递愉悦与友善，促进社会和谐。

　　微笑是一朵动人的花，微笑是人类最美丽的语言。懂得微笑的人，应该是一个幽默的人。小记想到著名作家林语堂先生，他创办的《论语》杂志，是我国第一个提倡幽默的半月刊，深受读者欢迎。

　　林语堂懂得幽默，因此经常会说一些能引人发笑的笑话。有一次，他参加一个学校的毕业典礼，在他讲话之前，有好多长长的讲演。轮到他讲话时，已经上午11点半了。他站起来说：“绅士的讲演，应当像女人的裙子，越短越好。”大家听了先是一愣，随后哄堂大笑。

　　林语堂著有《苏东坡传》，书中讲述苏东坡是一个本性难改的乐天派，总是以微笑面对生活中的苦难。小记很喜欢苏东坡写的一首词：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”这首《定风波》表达了作者旷达超脱的胸襟，不惧风雨，一笑而过。

　　立夏之后，气温逐渐升高，“流水落花春去也”，“春去也，飞红万点愁如海”，不少人难免“伤春悲秋”。

　　其实，每个季节都有美好的一面，以花为例，春天的牡丹，夏天的荷花，秋天的菊花，冬天的梅花，不是各有各的美吗？

　　因此，无论是不是“微笑日”，大家都要记得对自己微笑、对别人微笑，让自己快乐起来。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
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