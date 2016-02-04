李亚主持召开市委常委会议强调：提升政治站位 坚持基本方略 高质量打好精准脱贫攻坚战

昨日上午，市委书记李亚主持召开市委常委会议，传达学习习近平总书记关于脱贫攻坚的重要讲话精神，传达学习全省脱贫攻坚第六次推进会议精神，听取我市2017年度脱贫攻坚工作成效考核情况汇报，审议《洛阳市打好精准脱贫攻坚战三年行动计划(2018年—2020年)》，对进一步做好脱贫攻坚工作提出要求。

昨日上午，市委书记李亚主持召开市委常委会议，传达学习习近平总书记关于脱贫攻坚的重要讲话精神，传达学习全省脱贫攻坚第六次推进会议精神，听取我市2017年度脱贫攻坚工作成效考核情况汇报，审议《洛阳市打好精准脱贫攻坚战三年行动计划(2018年—2020年)》，对进一步做好脱贫攻坚工作提出要求。

会议指出，党的十八大以来，全市上下按照习近平总书记和党中央的号令，按照省委、省政府决策部署，全面打响脱贫攻坚战，取得了决定性进展。在肯定成绩的同时，也要清醒认识到面临的困难和挑战，丝毫不能把扶贫的任务看轻了，丝毫不能把存在的问题看轻了，丝毫不能把能力不足的问题看轻了。各级各部门要提升政治站位，牢固树立“四个意识”，把思想和行动统一到习近平总书记扶贫开发重要战略思想上来，坚定信心决心，付出真情真心，确保脱贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实。

会议强调，要在重点上再聚焦。要聚焦精准方略，坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持扶持对象、项目安排、资金使用、措施到户、因村派人、脱贫成效精准等“六个精准”，对症下药、精准滴灌、靶向治疗，确保扶贫扶到点上、扶到根上。要聚焦脱贫难点，相关县(市)区要认真落实我市《关于支持深度贫困县和深度贫困村脱贫攻坚实施方案》，市直有关部门要主动与深度贫困地区进行对接，确保把政策落到实处，攻克贫中之贫、坚中之坚。要聚焦脱贫质量，抓好产业发展、转移就业、易地搬迁、兜底保障等工作，高质量打好精准脱贫攻坚战。要聚焦问题整改，个性问题立行立改，共性问题上下联动，已经整改的要防止反弹，尚未整改到位的要“再交办”，确保整改到位。要聚焦脱贫合力，充分调动贫困地区和贫困人口积极性，加快形成全社会参与的大扶贫格局。

会议强调，要在作风上更过硬。要强化扶贫使命，持续推进“一转三推进”工作，真正以作风过硬打好精准脱贫攻坚战。要压实扶贫责任，强化市县乡村四级责任，夯实行业扶贫责任，各级各部门“一把手”要负总责、抓落实、作示范。要加强基层基础，抓好村“两委”换届，加强驻村第一书记和驻村工作队建设。要提升扶贫能力，转变思维方式，树牢精准理念，强化干部培训，确保脱贫攻坚经得起实践和历史的检验。

会议还研究了其他事项。(洛阳日报记者 李江涛)

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