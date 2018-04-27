外地户籍来洛人员申领居住证 请提前半年登记

昨日，家住洛龙区的于女士向本报求助：她想办理一张居住证，可是听说办证需要半年时间，她想问有没有快捷办理渠道。

昨日，家住洛龙区的于女士向本报求助：她想办理一张居住证，可是听说办证需要半年时间，她想问有没有快捷办理渠道。

随后，记者和于女士一起来到其所居住社区的警务室——定鼎门警务室。民警解释，并非居住证的办理时间需要半年，而是申领居住证须提前半年登记居住信息。同时，针对办理居住证的热点问题，民警也进行了详细介绍。

求助因办旅游年票，想快点领居住证

于女士的老家在河北，两年前来到洛阳居住。最近，她想申领居住证，可有人告诉她，“办个居住证得半年时间”，她觉得这个期限有点长。

定鼎门警务室民警潘丹勇表示，和于女士存在同样困惑的居民不在少数。按照《居住证暂行条例》和《河南省居住证实施办法》的规定，申领居住证必须在居住地公安机关登记满半年。

“不少人对这个半年存在误会，以为是办证时间，其实，只要登记满半年，提交办证申请后，按要求15天内就能领证，实际上，一般7天内就能拿到居住证。”潘丹勇说。

办理登记后，满半年会收到短信提醒

听了潘丹勇的解释，于女士消除了疑虑，当即表示要登记居住信息。由于她已在洛龙区购房，潘丹勇表示，于女士只需要提供购房合同或房产证及本人身份证就能登记。

潘丹勇说，在登记满半年后，系统会自动向登记的电话号码发送短信，提醒居民可以前来办理居住证了，民警也会打电话通知。“届时，居民本人携带身份证来到警务室，我们通过系统递交申请后，就开始制证了。制证完成后，系统同样会发短信通知居民前来领取。”潘丹勇说，如果登记不满半年是无法递交申请的，这是全国统一的。

攻略想办居住证，这些问题请看清

目前，我市各辖区派出所和城市区所有警务室均可办理居住证，如果您需要办理居住证，可到居住地所在辖区公安机关即可登记。

结合办证时常见的热点问题，市公安局治安和出入境管理支队户政大队大队长贾英军进行了详细解读：

哪些人可以申领居住证？

外地户籍来洛人员，符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的，就可以申领居住证

连续就读，是指在居住地全日制小学、中学，中等、高等职业学校或普通高等学校取得学籍并就读

合法稳定就业，是指被国家机关、社会组织、企事业单位录用(聘用)、招收并依法签订劳动合同，或者在城镇从事第二、三产业并持有工商营业执照

合法稳定住所，是指居住地住所属于有合法所有权的房屋、租赁房屋、用人单位或就读学校提供的宿舍

登记时需要哪些资料？

除本人身份证原件和复印件外，可对照以下情况带上相关资料

●已购房者，提供房产证或购房合同

●租房居住者，提供租房协议

●如果是在校学生，可提供学生证

●此外，务工人员可提供用工合同，经商人员可提供营业执照

居住证能代为申领吗？

未满16周岁的未成年人，可由监护人、近亲属代办，需提供关系证明。对于行动不便的老年人、残疾人等由于身体原因不能到公安机关申领的，可由监护人、近亲属代办，应提供委托人、代办人的身份证件。

居住证到期后怎么办？

●居住证实施签注制度，自签发或签注之日起1年内有效，有效期显示在居住证正面。持有人如果持续在洛阳居住，可在到期前的1个月内，到公安机关办理签注手续。

●记不住日期也不用担心，为了方便大家办理签注手续，“河南省居住证管理系统”会在到期前1个月，向居民发送短信提醒。

●需要注意的是，逾期不超过半年补办签注手续的，居住证的使用功能恢复，居住证持有人在居住地的居住年限自补办签注手续之日起连续计算。超过半年申请补办签注手续的，需重新登记，等待半年时间恢复居住证。

权益持洛阳居住证，可享受多项权益

据统计，截至目前，我市登记在册的外地户籍人口已达17.3万人，办理居住证者4.8万人，其中，6000余人办理了机动车、驾驶证等相关业务，319人办理了出入境业务。

如今，居住证的“含金量”不断提高。目前，洛阳居住证持有者能够享受12项权益和6项便利。

警方提醒，按照相关规定，所有公民离开常住户口所在地到其他城市居住的，应主动向居住地公安机关申报居住登记，很多公民都没有做到及时登记，带来了一些不必要的麻烦。因此，如果您要在洛阳长期居住、工作或上学，最好尽早登记居住信息，方便享受相关权益。

洛阳居住证持有者依法享受下列权益

●就业服务和投资优惠

●劳动技能比赛和先进评比

●公共租赁住房保障

●城乡居民社会保险和住房公积金相关业务

●传染病防治、儿童计划免疫、妇幼保健等公共卫生服务

●计划生育技术服务

●子女义务教育阶段入学和中考

●办理乘车优待手续、洛阳市旅游年票

●公共文化体育服务

●社会救助待遇，基本殡葬服务补贴

●法律援助和其他法律服务

●市、县(市)人民政府规定的其他基本公共服务

洛阳居住证持有者可享受下列便利

●机动车登记

●申领机动车驾驶证

●按照国家有关规定办理出入境证件

●报名参加职业资格考试、申请授予职业资格

●办理生育服务证

●市、县(市)人民政府规定的其他便利（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 陈晓）