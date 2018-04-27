洛河洛神浦橡胶坝一期修复工程启动

昨日，在位于洛河新街桥上游200米处的洛河洛神浦橡胶坝附近，多名施工人员正在紧张施工。《洛阳晚报》记者从市河渠管理处获悉，洛河洛神浦橡胶坝一期修复工程目前已进场施工，本周内工程施工道路将修建完毕，开始填筑施工围堰及排水。整个工程预计持续6个月左右，至11月初施工完毕。

昨日，在位于洛河新街桥上游200米处的洛河洛神浦橡胶坝附近，多名施工人员正在紧张施工。《洛阳晚报》记者从市河渠管理处获悉，洛河洛神浦橡胶坝一期修复工程目前已进场施工，本周内工程施工道路将修建完毕，开始填筑施工围堰及排水。整个工程预计持续6个月左右，至11月初施工完毕。

●大坝出现了哪些问题？

市河渠管理处工程科科长杨路通说，他们在去年对该橡胶坝排查时发现，由于使用年数已久，大坝周边受河水冲刷严重，出现一些水毁现象。例如在大坝第三跨、第四跨一侧的陡坡段出现部分段坍塌，第二跨、第三跨、第四跨消力池底板出现多处裂缝等。

洛河上的各级橡胶坝主要负担着拦水、蓄水的作用，而橡胶坝旁混凝土材质的陡坡段就像是坝体的“保护盾”，能避免河水直接冲刷坝体，造成坝体损坏。

在洛河洛神浦橡胶坝一期修复工程施工期间，从洛河同乐园橡胶坝至洛河洛神浦橡胶坝区域将停止蓄水，避免水流对坝体和消力池底板造成进一步损坏。

●汛期将要来临，大坝会不会受影响？

杨路通说，填筑施工围堰及排水完成后，将对大坝一侧坍塌的陡坡段进行集中抢修，确保在7月洛河主汛期到来前施工完毕，防止上游来水量较大，造成坝体损坏。

●该段何时能再蓄水？

杨路通介绍，洛河洛神浦橡胶坝已“工作”十几年，需要更换坝袋。待洛河洛神浦橡胶坝一期修复工程完成后，将开始为该橡胶坝更换坝袋，待所有工程结束后，就能再次蓄水。

天气渐渐炎热，提醒到河边玩耍的市民，不要在裸露的河床上逗留、玩耍，也不要进入河道和施工现场，以免发生危险。

小档案

洛河洛神浦橡胶坝位于洛阳桥下游1.87公里处，橡胶坝总长547米，共分6跨，最大坝高4米，形成水面2757亩，蓄水量504万立方米，该橡胶坝于2002年6月建成投入使用。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 黄洁 实习生 段婉璐）