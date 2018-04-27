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洛阳接受国家卫生城市复审省级技术评估
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-09 08:25

　　5月7日至8日，国家卫生城市复审省级技术评估组(以下简称评估组)专家对我市国家卫生城市进行了复审省级技术评估。在昨天下午召开的我市国家卫生城市复审省级技术评估汇报暨反馈会上，评估组对我市巩固国家卫生城市创建成果工作给予充分肯定，并要求不断完善长效机制。

　　我市2007年荣获“国家卫生城市”称号，2011年、2015年顺利通过国家卫生城市两次届满复审。我市不断加强爱国卫生组织管理，扎实推进健康教育，不断加大市容环境保护力度，持续提升重点场所卫生，使市容环境卫生得到了明显改善，食品和生活饮用水安全成效显著，公共卫生与医疗服务水平不断提高，病媒生物预防控制有效开展。

　　7日至8日，评估组深入我市大街小巷、单位社区等，对环境保护、食品和生活饮用水安全、市容环境卫生、健康教育和健康促进、公共卫生与医疗服务、病媒生物预防控制、爱国卫生组织管理等进行了全面检查。

　　在汇报暨反馈会上，评估组专家听取我市国家卫生城市3年届满工作完成情况后，给予了充分肯定，并反馈了此次评估中发现的问题，要求不断完善长效机制，在国家暗访组的“大考”中取得优异成绩。

　　针对检查中发现的问题，我市表示，一定认真查摆问题，逐条分解任务，明确责任单位，做到举一反三、全面整改。按照最新版的国家卫生城市标准，进一步完善硬件基础设施，提高城市精细化管理水平；加大经费投入，全面补齐短板，强化对老旧庭院、背街小巷、城乡接合部等重点部位的卫生监管和治理，巩固完善国家卫生城市创建成果；落实健康中国战略要求，坚持预防为主的方针，加快启动健康城市、健康乡村建设。健全长效机制和责任追究机制，以制度的严格落实促进卫生城市常态化巩固。(洛阳晚报记者 仝景菁 通讯员 耿梅 齐晓莉)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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