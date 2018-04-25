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万余元现金在栾川失而复得 央视为拾金不昧的行为点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-05-08 19:13
重渡沟景区

　　五一期间，栾川发生了一件令人暖心的事情：栾川县重渡沟景区一游客捡到万元现金，凌晨两点坐等归还失主，这一事件经栾川旅游微博发布后，五一当天就受到40.3万次的阅读量，并受到各大媒体争相报道，央视也在新闻直播间栏目播报了该新闻，为栾川游客点赞。

微博“栾川旅游”的截图
央视新闻直播间的截图

　　据了解，5月1日凌晨2点钟，重渡沟景区的警务室接到报警，有游客在一个农家院里捡到大量现金，还有手机和其他贵重物品。接到报警后，景区的安保人员立刻到现场了解情况。 

　　据农家乐的店主说：当天晚上凌晨2点钟，她听到院子里有人说话，就出来看看，结果看到警察在，店主还以为是自己的店里出了什么状况。最后才知道，原来是两个顾客在准备走的时候，捡到一个钱包，之后没离开，报了警。

　　警察到达现场，查看包里有一万七千多元的现金，还有两部手机和一把车钥匙。5月1日8点钟，丢失东西的李女士赶到警务室认领自己丢失的东西，确认丢失的现金和手机及其他的贵重物品，一样也不少。

失主拿到丢失的物品

　　李女士说：“刚开始还以为肯定找不到了，非常感谢民警，更感谢捡到钱包的两位游客。”这位女士打电话给捡钱包的夫妇，想向他们当面致谢，被他们婉言谢绝了。他们说这只是举手之劳，谁捡到钱包，都会还给失主的，失主拿到自己的东西就行了，不用特意感谢。

　　据了解，近年来，栾川积极开展国家全域旅游示范区建设，围绕打造放心、安心、舒心的全域旅游目的地做了大量工作，努力在这片朴实的土地上营造安全旅游、文明旅游的和谐氛围，让游客真真切切感受到栾川人民的善良和热情，并将这份真情在栾川各行各业与游客之间、游客与游客之间传递，让来栾川的游客都能感受到家的温馨，让旅途中充满爱。这场发生在豫西美丽小城栾川的文明旅游大接力，经过CCTV的报道，彰显了栾川的文明旅游风尚。（记者 白银龙 通讯员金艳霞 王国露）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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