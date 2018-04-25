洛阳龙潭大峡谷景区和荆紫仙山景区公开招募投资人公告

洛阳万山湖旅游有限公司(龙潭大峡谷景区)由于不能偿还到期债务，于2017年7月被河南省新安县法院裁定受理进入破产程序；洛阳荆紫仙山旅游开发有限公司(荆紫仙山景区)与洛阳万山湖旅游有限公司(龙潭大峡谷景区)关联度高，于2017年11月合并破产，进入破产程序，下一步拟转入重整程序。现两公司(景区)面向社会公开招募投资人，公告如下。

洛阳万山湖旅游有限公司(龙潭大峡谷景区)由于不能偿还到期债务，于2017年7月被河南省新安县法院裁定受理进入破产程序；洛阳荆紫仙山旅游开发有限公司(荆紫仙山景区)与洛阳万山湖旅游有限公司(龙潭大峡谷景区)关联度高，于2017年11月合并破产，进入破产程序，下一步拟转入重整程序。现两公司(景区)面向社会公开招募投资人，公告如下：

一、投资人基本条件

1.具有高度社会责任感和良好的商业信誉；

2.能够在约定时间内支付获取相应资产所需对价，并有足够资金支持重整后的经营活动，能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

3.拥有与龙潭大峡谷景区、荆紫仙山景区经营规模相适应的经营管理能力(同等条件下，拥有旅游景区开发经营经验及经营管理团队，或重整并购经验者优先)。

二、报名须知

1、在本公告规定期限内向管理人提交投资报名书；

《投资报名书》应包括以下内容：

(1)重整意向投资人简介，包括重整意向投资人个人或者企业情况(包括企业经营情况和股东情况、注册资本金额、资产总规模等)；

(2)重整意向投资人资信介绍，说明财务状况和资金实力，重整投资资金来源的说明，与龙潭大峡谷景区、荆紫仙山景区的产业关联性及经营管理经验和优势(如有)，重整投资人以往参与重整投资或者企业并购的经验(如有)；

(3)重整意向投资人的初步清偿债务计划，包括清偿债务方式、期限等。

(4)附件，含：重整投资人的营业执照(复印件加盖公章)及公司相关资质资料、财务及资金状况的证明材料、近三年盈利情况、法定代表人身份证复印件、授权委托书等；

2、保证金的缴纳

(1)意向重整投资人应在报名后三个工作日内向管理人缴纳保证金人民币300万元，用于作为按照规定时间提交重整投资方案和保密协议履行的担保；

(2)保证金的缴纳与管理另签订协议。

3、《保密协议》的签署

(1)对意向重整投资人需要的，由管理人提供的包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况及万山湖公司信息、荆紫仙山景区信息，意向投资人都要承担保密责任。意向投资人必须善意使用除进行内部投资分析和制定投资方的重整方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收300万元保证金并要求相对方赔偿损失；

(2)《保密协议》范本可向管理人联系人索取，并在提交《投资报名书》前签订。

4、龙潭大峡谷景区、荆紫仙山景区资产评估结果另行公告。

5、报名时间：即日起接受报名

联系时间： 9：00--11：30 3：00--5：30(周一到周五)

6、报名地点：新安县黄河大道与北京路交叉口西卫计委一楼103室

联系电话：0379--67293827邮箱:lywshglrbgs@163.com

三、景区简介

洛阳万山湖旅游有限公司成立于1998年12月。注册资本金：2亿元整，经营范围主要为：旅游开发服务。公司现有职工200人，其中本科学历以上40人，大专学历70人，工程监理8人。公司下设综合部、园务部、营销部、经管部、接待部、财务部、安保部七个部门。

公司于2003年开发建设的龙潭大峡谷景区位于河南省洛阳市新安县境内，距县城45公里，东距九朝古都、牡丹花城洛阳市70公里，北依华夏母亲河—黄河，南连陇海铁路、310国道、连霍高速和郑(州)西(安)高铁，西与渑池相接，历为交通要塞、东进西出的锁匙之地，位置优越，交通便利。

龙潭大峡谷景区是一条由紫红色石英砂岩经流水追踪下切形成的u型峡谷，属嶂石岩地貌。峡谷全长12公里，平均宽度10余米，最窄处不足1米，U型红岩嶂谷处处呈现出山水景色宜人、潭瀑错落迷人、陡壁怪石惊人、原生态环境醉人的特点和“石奇、谷幽、山峻、水碧”的特色。厚达820米的中元古界紫红色石英砂岩，构成了峡谷和山脉的主体；波痕、泥裂、交错层理等沉积构造遗迹的种类多达数百种，是距今12亿年前后华北古海洋沉积特征的天然博物馆；在新构造运动背景下经流水深切形成的红岩嶂谷群地貌，是研究黄河演化贯通的有力佐证。

龙潭大峡谷是黛眉山世界地质公园的中心景区，国家AAAAA级景区，年均接待游客90余万人次。景区的景观“水往高处流”充满超自然的神秘；“佛光罗汉崖”展现大自然的鬼斧神工；“天下第一碑”，高达百余米，巍峨壮观。

2005年龙潭大峡谷景区被评为“国家地质公园”；2006年3月获得“中国优秀旅游目的”“最具发展潜力景区”称号；2006年9月8日被联合国教科文组织正式评审为“世界地质公园”；2006年11月被评为“洛阳市新八大景”之一；2007年11月被国家旅游总局批准为AAAA级景区；2009年12月被全国科学技术协会评定为“全国科普教育基地”。2013年元月被全国旅游景区质量等级评定委员会评定为国家AAAAA景区。景区被专家誉为“中国嶂谷第一峡”、“峡谷绝品”、“古海洋天然博物馆”和“黄河山水画廊”，联合国教科文组织世界地质公园评审专家尼古拉斯博士多次盛赞龙潭大峡谷景区是“值得全世界每个人一看的峡谷”“世界上最美的峡谷”“全世界人人都该来的地方”。并被美国有线电视新闻网CNN评为中国最美的四十个景点之一。

荆紫仙山——黄河仙山，休闲圣境，国家AAA级景区。位于新安县石井镇，距洛阳市区60公里，距龙潭大峡谷景区仅有半个小时的车程，同时也是王屋山—黛眉山世界地质公园的主要景区之一。荆紫仙山四周群山耸峙，主峰天坛峰海拔829米，北临黄河，壁立万仞，是观赏黄河小浪底水库两岸风光的绝佳景点是大黄河旅游带上一颗璀璨的明珠，是一处集道教文化、观光游览、生态休闲、度假疗养、户外运动、文化研修为一体的综合型景区。

该景区雄险巍峨，孤峰独秀，山势沿黄河南岸东西走向，四周群山耸峙，诗云“借来太华中峰秀，压住黄河两岸低”，是荆紫仙山雄伟气势的形象写照。景区的景观“荆紫生岚”被誉为新安八大景之一。荆紫仙山景区的后续开发有助于加快整合景区周边资源，实现由“一日游”到“一峡一山”两日游的黄金路线。并已被河南省旅游局和国家旅游局推荐直接申报国家AAAAA级景区。

热忱欢迎各位投资人报名。

洛阳万山湖有限公司管理人

2018年5月8日