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洛阳人李学军在深圳打拼多年 带着他打造的剧目《军哥剧说》回洛演出
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-08 10:23

舞台上的李学军

　　满场的掌声和笑声，观众在娱乐中沉思、体味人生百态……日前，来自深圳小品话剧团的创新剧目《军哥剧说》在我市演出，受到观众热捧。该剧的灵魂人物李学军是土生土长的洛阳人，他说，这次回家，是要把深圳包容、开放、创新的精神展现给洛阳观众，激发更多人奋进的热情。

　　1 在深圳打造话剧品牌

　　山羊胡、印花牛仔裤，50岁的李学军在场下穿着时尚。谈起《军哥剧说》，他满脸骄傲。

　　什么是“剧说”？概括地说，就是“军哥”用脱口秀的形式讲道理、与观众互动，再用小品、歌舞、朗诵等形式“画重点”，对道理进行诠释，用一个主题串联整场演出。

　　其中，“军哥”李学军是整场演出的灵魂人物。作为一个串接者，他把观众和剧场紧密地连在一起，并进一步激发观众思考，让观众把注意力和感受力融入剧场。目前，《军哥剧说》系列共有9个主题，包括成功、爱情、团队、成长、快乐、温暖、沟通等。

　　在《军哥剧说》中，没有说教和刻意煽情，而是围绕社会广泛关注的热点话题同观众展开面对面的讨论，不论从事什么职业的观众，总会从中找到自己所需要的东西。剧中没有少儿不宜的台词，也不讲荤段子，但仍然十分诙谐幽默，因此观众群十分广泛。在深圳，常有老师、家长带孩子来看演出。

　　从2012年首演至今，《军哥剧说》系列已经发展成极具代表性的深圳文化品牌，成为深圳特区独树一帜的文化现象，2015年入选创建国家公共文化服务体系示范项目。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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