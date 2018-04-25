定向降准为小微企业持续“供血”

4月25日，中国人民银行(简称人民银行)下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点。这是今年人民银行第二次定向降准，距离上次仅仅过去了3个月。

绘制 雅琦

4月25日，中国人民银行(简称人民银行)下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点。这是今年人民银行第二次定向降准，距离上次仅仅过去了3个月。

昨日，记者从人民银行洛阳市中心支行获悉，两次定向降准在我市主要涉及的法人金融机构有洛阳银行和洛阳农商行，共计释放25.5亿元资金。而与以往的降准不同，今年的两次定向降准被要求释放的资金必须用于普惠金融和小微企业。这也意味着，我市地方法人金融机构将大大提升资金的流动性，同时，小微企业的贷款成本也有望降低。

小微企业有了充足资金来源

昨日上午，在洛阳银行长江路支行，创业者张萌向工作人员提交了100万元的贷款申请。

“放款大概需要多长时间？”张萌急切地问。

“放心，你们公司是小微企业，是我们重点支持领域。最快5个工作日就会到账。”工作人员回答。

张萌的公司在高新区，是一家装备制造企业。新产品即将中试，张萌急需资金购置新的生产设备。

近年，洛阳银行加大对中小微企业的支持力度，设立小企业金融服务中心，并将一部分权限下放。目前，新增个人贷款100万元以下、公司贷款300万元以下的业务，均可在5家管理支行直接审批完成。

今年1月25日，人民银行对普惠金融实施定向降准。

洛阳银行计划财务部总经理布校利介绍，按照通知要求，人民银行对普惠金融领域贷款余额或增量达到一定标准的商业银行进行定向降准。此次，我市只有洛阳银行一家金融机构考核达标，存款准备金率在正常水平上下调1.5个百分点，约释放11.5亿元流动资金。

4月25日，人民银行再次下调存款准备金率。洛阳银行、洛阳农商行此次释放存款准备金约14亿元。其中，洛阳银行释放11.2亿元，洛阳农商行释放2.8亿元。

“这两次降准使大部分增量资金释放给了城商行和非县域农商行，我市共计释放25.5亿元资金，加大了金融机构对小微企业的支持力度。”人民银行洛阳市中心支行货币信贷科科长梁波说。

今年以来，市场不断爆出银行信贷收紧，流动性持续低迷，各金融机构揽储大战不断升温。而在洛阳银行，像张萌这样的创业者，却成了“香饽饽”。

据洛阳银行小企业金融服务中心总经理李超介绍，一季度，洛阳银行已发放贷款30.39亿元，其中小微企业占比37%。通过“惠民宝”产品为下岗失业人员发放创业贷款6081万元。

货币政策将更显差异化

人民银行在2014年引入定向降准考核机制，每年2月进行定向降准考核。根据原标准，符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款增量达到15%，但存量和增量未达到30%和50%的金融机构，存款准备金率可以在正常标准上降低0.5个百分点；符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款存量达到30%，增量达到50%的金融机构，存款准备金率可以在正常标准上降低1.5个百分点。

梁波介绍，当前，我国小微企业仍面临融资难、融资贵的问题。为了加大对小微企业的支持力度，人民银行通过适当降低法定存款准备金率释放增量资金，增加了小微企业贷款的低成本资金来源。同时，人民银行要求相关金融机构把新增资金主要用于小微企业贷款投放，并适当降低小微企业融资成本，改善对小微企业的金融服务，上述要求将纳入宏观审慎评估(MPA)考核。

“MPA相当于监管金融机构的尚方宝剑，如果考核不达标就会有多种限制，而如果达标又将有多项奖励。”梁波说。

与以往的降准不同，今年第一次对普惠金融实施定向降准政策，被指是定向降准的拓展和优化。

“人民银行精准调控向普惠金融倾斜，改‘大水漫灌’为‘精准滴灌’，为实体经济提供有效支持。”梁波说。

服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革是当前和今后一个时期金融工作的重点任务。全市金融工作会议指出，我市将积极引导金融机构服务实体经济发展。聚焦转型发展，围绕构建“565”现代产业体系，大力支持产业升级；围绕构建现代创新体系，大力支持创新驱动；围绕推进“9+2”工作布局，大力支持重点项目建设；围绕降低中小微企业融资难度和融资成本，大力支持小微企业。同时，我市还要紧盯薄弱环节，紧扣乡村振兴、精准脱贫、污染防治的重点工作和任务，积极调整资金投向，大力发展普惠金融，加大对经济社会发展薄弱环节的支持力度。

在梁波看来，新的定向降准政策的结构性支持力度更大、针对性更强。未来，在保持总体稳健中性的情况下，我国货币政策将更加凸显差别化、定向、结构性等特征，我市金融工作会议精神与此也是十分相符的。

加大对小微企业的金融支持力度

2017年，我市小微企业贷款余额同比增长21.5%，高于各项贷款增速6.1个百分点。今年3月底，全市金融机构人民币各项贷款余额3607.2亿元，同比增长14.6%；新增存贷比80.5%，同比提高16.1个百分点。

今年，普惠金融和小微企业仍是金融机构支持的重点。在农村偏远山区，普惠金融服务站遍地开花，更多的普惠金融示范村将方便农村居民；在城市区，金融机构的小微企业服务部竞争激烈，更多的小微企业将得到全方位的金融支持。

李超介绍，今年，洛阳银行的金融服务将持续向县域倾斜，加大金融支持力度，通过加大信贷投放、人员配置倾斜、金融支持下乡等手段，使金融产品与服务向农村渗透，让农民享受更多方便快捷的金融服务；同时，加大金融扶贫，降低农村地区的贷款成本，小额扶贫贷款不受规模限制，应贷尽贷。

人民银行洛阳市中心支行行长赵德旺表示，将积极贯彻稳健货币政策，引导我市金融机构聚焦产业转型、科技创新、中小微企业、乡村振兴战略，促进金融更好服务洛阳实体经济。同时，持续推进普惠金融建设，通过扩大小额信用贷款覆盖面，有效满足农民差异化资金需求。人民银行洛阳市中心支行将更加注重政府、金融监管、金融机构、担保机构的多方联动，共同推进普惠授信工作开展，实现普惠金融的多元共赢。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 李奇朋 裴栋梁）

相关链接

什么是存款准备金

存款准备金是指金融机构按照规定将其吸收存款的一定比例缴存人民银行的存款。存款准备金率是指金融机构缴存人民银行的存款准备金与其吸收的一般性存款的比率。

存款准备金制度初始作用是保证存款的支付和清算，之后才逐渐演变成货币政策工具，人民银行通过调整存款准备金率，影响金融机构的信贷资金供应能力，从而间接调控货币供应量。 (迎博)