司机师傅慢点开！车上的鸡蛋都孵出鸡娃了

近日，市民杨先生向记者反映一名“马虎”司机：我在王城大道上看到一辆拉了好多鸡蛋的货车，眼看有些鸡娃都孵出来了，险些掉下车，司机还开得飞快，好多路人都提醒他“师傅，你拉的鸡蛋孵出鸡娃了”。

鸡娃的爪子都露出来了(视频截图)

近日，市民杨先生向记者反映一名“马虎”司机：我在王城大道上看到一辆拉了好多鸡蛋的货车，眼看有些鸡娃都孵出来了，险些掉下车，司机还开得飞快，好多路人都提醒他“师傅，你拉的鸡蛋孵出鸡娃了”。

杨先生提供的一段10秒钟的视频显示，这辆车牌号为豫C21A**的白色货车正在行驶，车上摞着一层层的鸡蛋，仔细看可以发现，个别鸡蛋上有刚孵出的鸡娃正扑棱着翅膀，身子晃着险些掉下车。这段视频被传到微博上，不少网友开玩笑评论“天太热，鸡蛋都热得孵出鸡娃了”。

要说这些天的气温确实高，但情况真如网友评论的那样吗？5月4日，记者联系上这辆白色货车的司机马先生，他得知记者要采访哈哈大笑起来。

“我车上装的是毛鸡蛋，鸡的孵化期一般是20多天，那些到了时间却没能孵化出鸡娃的蛋就成了毛鸡蛋，这些蛋不适合吃，只能卖给一些饲养狐狸或貂的养殖场做饲料。”马先生说，5月1日那天，他从310国道附近一家养鸡场拉了一些毛鸡蛋送往伊川，因为是人工筛选出来的，个别“迟到”的鸡娃在路上破壳。“我经过王城大道时被很多路人提醒鸡蛋孵出鸡娃了，还有好多人围着拍照，我只好一次次给大家解释。”马先生笑着说。（洛阳晚报首席记者 王博东）