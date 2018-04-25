奋战环保一线 守护碧水蓝天——记洛阳市五一劳动奖章获得者裴纪红

“小散乱污”企业整治率为100%，全面完成市下达的挥发性有机物污染防治任务，圆满完成年度黄标车淘汰任务，全年优良天数同比增加50天……2017年老城区环保工作亮点纷呈的背后，凝聚着裴纪红的一份汗水和努力。

裴纪红(左)和同事检查工地扬尘治理情况（资料图片）

“小散乱污”企业整治率为100%，全面完成市下达的挥发性有机物污染防治任务，圆满完成年度黄标车淘汰任务，全年优良天数同比增加50天……2017年老城区环保工作亮点纷呈的背后，凝聚着裴纪红的一份汗水和努力。

“环境好了，民生才能好！”自2017年3月被选调为老城区环境污染防治攻坚办副主任以来，这句话就成了裴纪红的口头禅和行动指南。她兢兢业业奋战在背街小巷、排污现场和项目工地，用同事们的话说，“哪里是环保一线，哪里就有裴纪红的身影”。

2017年7月至8月，河南省万人环保法律法规大宣传暨大气污染源普查活动展开，此时正值女儿中招考试招录的关键时期，裴纪红顶着酷暑投入到环境治理工作中。“你回去看会儿孩子吧，这里有我们。”同事们屡次劝说。她却一如既往地坚守岗位：“环境污染防治攻坚不容懈怠，大家都在忙碌，我不能搞特殊。”

2017年11月开始的秋冬季强化管控措施、“封土行动”及大气污染防治攻坚战进入冲刺阶段，裴纪红更是放弃节假日时间，带领区攻坚办督查组夜以继日地明察暗访建筑工地、地铁施工站点，要求施工方严格按照“7个100%”标准落实除尘降尘设施，雾炮车喷水设备全程配合，并成立联合巡查队每天24小时不间断对辖区建筑工地进行巡查，确保施工现场空气质量不受影响。

老城区老旧小区较多，民宅林立，居民居住集中，多年来因热力供暖管道铺设难度较大等原因，居民冬季取暖主要以燃煤为主，加之餐饮小吃店比较多的特殊情况，燃煤散烧问题成为环境治理的突出难题。裴纪红以燃煤散烧、清洁能源替代、城市管理三方面为切入点和治污侧重点，通过创新燃煤散烧治理举措、自我加压推动清洁能源替代等创新举措，破解环境污染防治难题。

自2017年6月12369环保举报热线开通以来，裴纪红认真履行工作职责，保障值班电话24小时畅通，建立工作台账，做到一事一登记、一事一反馈，并对重大问题进行督办和跟踪落实。截至目前，老城区受理的12369环保举报热线交办单共526件，已全部办结，及时办结率达到100%，真正做到件件有办理、事事有回音。

“环境保护只有起点，没有终点。”裴纪红说，优美的环境不仅给人带来舒适感，也增强了群众的获得感和幸福感，她将义无反顾地扛起肩头的环保使命，保一方水土，护一片蓝天…… (姜明明)