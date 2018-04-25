女子用手机听歌贼去偷人家手机 结果……

近日，西工派出所民警致电本报记者：一名女子在公交车上戴着耳机用手机听歌，手机被一名男子偷走，好在旁边一位老太太及时提醒了她。后在司机与其他乘客的帮助下，她将偷手机的贼控制，直到我们赶到。

近日，西工派出所民警致电本报记者：一名女子在公交车上戴着耳机用手机听歌，手机被一名男子偷走，好在旁边一位老太太及时提醒了她。后在司机与其他乘客的帮助下，她将偷手机的贼控制，直到我们赶到。

5月3日早上，西工派出所民警高伟亮接到一起报警：在九都路与解放路交叉口附近一个公交站，有人抓住一个偷手机的贼。高伟亮与同事迅速到达现场，看到一名女子正紧紧拽着一名中年男子，中年男子看到民警时低下了头。

民警询问得知，该女子姓杨，男子袁某则是偷手机的贼。杨女士告诉民警，她乘坐7路公交车上班，把手机放在上衣右侧口袋，戴着耳机听歌。快要到达事发地时，耳机突然没了声音，由于当时车上人多嘈杂，她没太注意。旁边一位上年纪的老太太碰了她一下，并提醒她说手机被人偷走了。

杨女士一摸口袋慌了神儿，但不知道是谁偷的手机。在老人的帮助下，她才知道是站在车后门准备下车的袁某所为，就赶紧拦住对方要手机。袁某看事情败露，将手机扔在地上。公交车司机见状，当即把前后车门锁死，车上其他热心乘客一起帮助杨女士拦住袁某。

民警调查得知，偷手机的袁某是一个惯犯。目前，袁某已被刑事拘留。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张国锋）