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游客乘车落下近万元现金 洛阳好的哥开车送还
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-08 08:47

　　近日，外地游客周女士给记者说了一件事儿：我乘出租车时不慎将包落下，里面装有近万元现金，的哥得知后大老远跑来送还，洛阳的哥真是好样的！

　　周女士来自吉林省白城市。5月3日19时许，周女士和同伴乘出租车从涧东路到金谷园路。19时30分许，周女士下车时把一个蓝色皮包落在后备厢中，包内除了周女士的身份证、银行卡等重要证件和卡片，还有两部新买的手机和近万元现金。

　　下车没多久，周女士想起此事，赶紧拨打110求助，又到市出租车GPS服务中心查看出租车的行驶路线，最终确定所乘出租车的车牌号。

　　随后，金牡丹出租汽车有限公司相关人员与的哥齐留强取得联系。齐留强随即跟周女士联系，并约她在此前下车的地方见面。20时30分许，齐留强驾车从老城赶到现场，周女士当场检验包内物品无误后，非要拿出钱表示感谢，被齐留强婉拒。周女士非常感动，称赞洛阳不仅牡丹花美，的哥也是好样的！（洛阳晚报记者 山军伟）
[ 责任编辑：史戎戎]
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