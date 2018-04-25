游客乘车落下近万元现金 洛阳好的哥开车送还

近日，外地游客周女士给记者说了一件事儿：我乘出租车时不慎将包落下，里面装有近万元现金，的哥得知后大老远跑来送还，洛阳的哥真是好样的！

近日，外地游客周女士给记者说了一件事儿：我乘出租车时不慎将包落下，里面装有近万元现金，的哥得知后大老远跑来送还，洛阳的哥真是好样的！

周女士来自吉林省白城市。5月3日19时许，周女士和同伴乘出租车从涧东路到金谷园路。19时30分许，周女士下车时把一个蓝色皮包落在后备厢中，包内除了周女士的身份证、银行卡等重要证件和卡片，还有两部新买的手机和近万元现金。

下车没多久，周女士想起此事，赶紧拨打110求助，又到市出租车GPS服务中心查看出租车的行驶路线，最终确定所乘出租车的车牌号。

随后，金牡丹出租汽车有限公司相关人员与的哥齐留强取得联系。齐留强随即跟周女士联系，并约她在此前下车的地方见面。20时30分许，齐留强驾车从老城赶到现场，周女士当场检验包内物品无误后，非要拿出钱表示感谢，被齐留强婉拒。周女士非常感动，称赞洛阳不仅牡丹花美，的哥也是好样的！（洛阳晚报记者 山军伟）