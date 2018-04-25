粗心父母去挖野菜留4岁女儿在车里 结果……

近日，记者得知一件事儿：一对儿夫妇到伊河河堤上挖野菜，把4岁的女儿留在车里睡觉。等他们挖野菜回来，发现孩子不见了，吓得他们到处找，好在最终有惊无险。

近日，记者得知一件事儿：一对儿夫妇到伊河河堤上挖野菜，把4岁的女儿留在车里睡觉。等他们挖野菜回来，发现孩子不见了，吓得他们到处找，好在最终有惊无险。

刘先生是周口人，与爱人、4岁的女儿暂住在洛阳。当天早上，刘先生夫妇带着女儿，驾车跟几个朋友到河堤上挖野菜。到达目的地后，看女儿睡着了，他干脆留其在车上睡觉。

刘先生等人返回时，发现车里的女儿不见了，他们在附近寻找无果，就赶紧报警求助。安乐派出所民警赵跃峰与五六名同事赶到现场。

赵跃峰担心孩子掉进河里或被陌生人拐跑。为尽快找到孩子，赵跃峰等人分开寻找，然而，大家找了近一个小时，依然没有进展。这时，赵跃峰接到市110联动指挥中心通知：在附近的李楼镇二南村，有个村民捡到一个小女孩，体貌特征与刘先生的女儿相似。赵跃峰等人随即赶到二南村，证实小女孩正是刘先生的女儿。

捡孩子的好心人金先生说，他从河堤上经过时，看到小女孩哭着找妈妈，身上比较脏，他询问孩子信息，孩子说不清，他就把孩子领回家，给孩子买来烧饼和绿茶等，稳定孩子情绪，然后拨打110报警。刘先生夫妇连连向金先生致谢。

赵跃峰提醒家长，不要把孩子独自留在车内，现在气温升高，车内环境密闭，孩子很容易因缺氧发生危险。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 方楚）