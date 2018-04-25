户口簿、房产证上门牌信息将统一

近日，《百姓问政》继续直播。市公安局治安和出入境管理支队相关负责人走进直播间，对群众反映的立案、入户、户籍信息更改等问题进行了诚恳细致的解答，表示将积极解决好老百姓遇到的问题，为全市社会和谐稳定作出贡献。

近日，《百姓问政》继续直播。市公安局治安和出入境管理支队相关负责人走进直播间，对群众反映的立案、入户、户籍信息更改等问题进行了诚恳细致的解答，表示将积极解决好老百姓遇到的问题，为全市社会和谐稳定作出贡献。

诊所被哄抢，遭遇立案难

市民任丽在涧西区延安路经营一家口腔诊所。2016年1月15日，有人以要账为由哄抢了诊所内的财物。诊所工作人员报警20分钟后，两名民警到达现场，但以属于经济纠纷为由让其去找法院，并没有制止对方搬东西，随后民警离开了诊所。

当天下午任丽向长春路派出所提交了报案材料。1月26日，长春路派出所出具了不予立案通知书。在此后的半年多时间里，任丽经咨询，有6家律师事务所认为此案应当立案处理，并为她出具了法律咨询意见书。2016年5月20日，长春路派出所撤销了不予立案通知书，25日，出具了相关立案决定书。

虽然该案件目前已有一名被告人被法院以犯寻衅滋事罪判处有期徒刑，但任丽心中还是有疑问，明明是20多人的哄抢，为何最后变成了一个人寻衅滋事呢？

市公安局副局长、治安和出入境管理支队支队长周新生说，根据规定，城市区的报警求助，民警接到110指令后，需在5分钟内赶到现场开展处置。民警到现场后，发现人民群众财产正在受到侵害时，有权利有义务制止侵害的发生。同时，案件办理要有法必依、执法必严、违法必究，将针对短片中反映的问题进行调查，判断案件的性质。如果市民发现民警有违规违纪行为，可交由市公安局纪委、督查等部门跟踪问责。

我市正在更新门牌信息

2008年，三门峡市退休职工尚先生在我市购买了一套住房，定居洛阳。在洛阳生活10年后，尚先生决定将户口迁至洛阳。

该辖区创业路派出所告知尚先生，他所住的小区还未立户，需要物业办理立户手续，业主方可办理户口迁入业务。但因为小区门牌号与其他相关登记信息不一致等问题，立户一直未办下来，尚先生也没能落户。

市公安局治安和出入境管理支队户政大队负责人说，道路的命名是由民政部门负责，之后由公安机关根据道路名进行门牌编号。最近几年，我市城市发展较快，道路变化较大，公安机关正在按照市政府重新命名的道路进行最新的二维码门牌安装，今后户口簿上的地址要根据最新门牌号进行变更。未来3年内，户口簿、房产证、工商登记证等证照上的门牌信息都将进行统一。对于节目反映的问题将立即进行调查解决。

户口簿上年龄错误可更改

2014年7月3日，偃师市高龙镇派出所在核发户口簿时，将张女士的出生日期1961年错写成1967年。由于眼睛不好，张女士一直未发现，直到要交养老金时才发现。

张女士想要更改户口簿的年龄却遇到了麻烦。派出所户籍室民警表示，户籍档案及电脑记录的出生时间均是1961年，没有任何错误，但户口簿上写成1967年并不是自己的问题，没法给张女士更改。

市公安局治安和出入境管理支队政委张生智说，近几年我市通过户口集中整顿，很多户籍信息更正问题已经解决。目前，户籍管理越来越规范，大家如果遇到年龄、婚姻状况等户籍信息有误的问题，可到公安机关户籍室或联系市公安局治安和出入境管理支队户政大队更改。对于张女士的问题，户政大队将尽快调查清楚予以解决。（洛阳日报记者 申利超）