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年底前，洛阳50条背街小巷靓起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-08 09:08

　　日前，位于涧西区长春路办事处38街坊附近的两条无名小路迎来改造。虽然进出小区暂时变得不太方便，但居民们都很开心：“坑坑洼洼的小路要变成整洁平坦的柏油路，大家都盼着早点建好呢！”

　　近日，在38街坊面向太原路的大门前，工人们正在整修一条长约120米的小路。路两旁的围墙上方，加盖了青砖砌成的墙头。施工人员说，该处围墙被雨水反复冲刷，墙面已严重受损，随后将对墙体进行粉刷，形成白墙青瓦的造型，不仅美观，也能防止雨水对墙体的侵蚀。

　　路上的几个井盖也被提高了8厘米，这是为了使其与即将铺设的沥青路面持平。为了保证道路的耐用性，本次涧西区背街小巷改造统一加铺了8厘米厚的沥青路面，这样即使以后有车辆反复碾压，路面也不容易破损。

　　在小区的另一侧面向长春路的大门前，是一条长约300米的小路，工人们也正在施工。这里除了上述提升，还会加装20盏LED节能路灯，并在两侧修建人行道道牙。在此居住了20多年的曹新生说：“两条路虽然不长，但破破烂烂地看上去就不舒服。过几天修好了，大伙儿回家时的心情肯定会好不少。”

　　涧西区城建局相关负责人说，根据我市“五项治理”百日攻坚相关要求，今年3月20日前，该区完成了4条背街小巷的改造，五一假期前又启动了7条道路改造。预计6月10日前，将有10条背街小巷焕然一新。改造过后，除实现路面硬化、平整，无坑洼积水，无私搭乱建、乱堆乱放，照明设施完好外，在有条件的街巷，还将实施管线入地及绿化等，让道路更清爽。

　　由于背街小巷多数处于没人管理的状态，涧西区城建局还专门成立了精细化管理队伍，每隔一段时间都会对改造过的街道进行检查。一旦发现问题，巡查人员将会与街道办事处联系，指导其对道路相关设施进行修复，以保证不再出现年久失修的情况。

　　根据“五项治理”百日攻坚方案，今年12月底前，我市将对50条背街小巷进行治理。其中，涧西区15条，西工区14条，老城区7条，瀍河区4条，洛龙区8条，高新区2条。（洛阳日报记者 张宁）
[ 责任编辑：席倩倩]
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