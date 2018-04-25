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丈母娘患病常年到医院做透析 好女婿从一楼到四楼背上背下
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-08 08:52

　　郭岩泉背丈母娘上楼

　　杨刻敏摊上个好女婿，亲戚邻居们都夸他命好。杨刻敏的老伴儿因糖尿病引发肾衰竭，每周要到医院做透析两三次，每次都是女婿郭岩泉把她从一楼到四楼背上背下。平日里，郭岩泉还负责给丈母娘做饭、在床前悉心照顾……提起这女婿，杨刻敏乐呵呵地说：“我没儿子，女婿就是我的儿。”

　　岳父说这些年，让小郭费心了

　　昨日，《洛阳晚报》记者在武汉路华源南村小区，见到了杨刻敏及其女婿郭岩泉。杨刻敏说，他的老伴儿今年67岁，已患糖尿病20多年，虽然有两个女儿，但大女儿长年在外，逢年过节才能回家，老两口日常靠小女儿杨玉及女婿郭岩泉照顾。“这些年，让小郭费心了。”杨刻敏说。

　　杨玉说，母亲腿脚不便，自己白天上班，没时间伺候老人，丈夫郭岩泉平时上夜班多些，便白天过去给老人做饭。郭岩泉在一旁谦虚地笑着说：“我开始也不咋会做饭，都是慢慢学的，好在两位老人还挺满意。”

　　令一家人揪心的是，杨刻敏的老伴儿因糖尿病引起的并发症常在半夜发作。“有次我母亲半夜四肢抽搐，父亲吓得给我们打电话。”杨玉说，郭岩泉二话不说，拉着她赶到父母家，把她母亲送往医院。

　　女婿说只要我留心，就能安全地背老人上下楼

　　杨刻敏家没暖气，冬天家里冷，女婿家前两年通了暖气。因此，每年11月，郭岩泉就把丈母娘接过去住。不过，一道难题摆在大家面前——郭岩泉家住4楼，没电梯，腿脚不便的丈母娘如何上下楼呢？

　　起初，郭岩泉等人搀扶着老人上楼，但她上台阶比较吃力，走两步就走不动了。郭岩泉不忍心，就背着丈母娘上楼。郭岩泉说，他当过兵，身体素质还可以，他觉得只要自己留心，就能安全地背老人上下楼。

　　“起初，老人对我背她上下楼感觉比较紧张，抠得我肩膀生疼。”郭岩泉说，他一边安抚其别害怕，一边慢慢起身。

　　郭岩泉说，上楼累下楼难。刚背着老人下楼时，平衡感不好掌握，因此每下一步台阶都提心吊胆。后来，他掌握了技巧，比如上下楼时走中间，以免老人碰到墙壁或栏杆；跟老人聊天，分散其注意力……

　　郭岩泉认真讲述“心得”时，坐在一旁的丈母娘看着他，露出幸福的微笑。

　　亲戚说一个女婿半个儿，这个女婿顶俩儿

　　杨刻敏说，有时老伴儿去医院做透析的时间跟郭岩泉上班时间冲突，郭岩泉从没因此耽搁过，他向单位请一个小时假，骑摩托车跑五六公里赶来，把人背下楼再返回单位。透析做完了，再赶回来把人背上楼。

　　杨刻敏有个好女婿，亲戚邻居们都知道。杨玉的婶婶卢女士也说，俗话说一个女婿半个儿，这个女婿顶俩儿。

　　面对大家的夸赞，不善言辞的郭岩泉有些不好意思：“孝敬长辈是天经地义的事儿，人人都有老的那一天，咱这也是在给孩子们树立榜样。”（洛阳晚报记者 魏巍 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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