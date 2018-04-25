我家的空调外机应该装到哪儿？

洛龙区隆安华泰大厦802室的业主付女士近日遇到了烦心事儿：她下半年准备装修房子，现在却发现空调外机没地方安装。原来她购买的房屋没有专门安装空调外机的台面，她想把空调外机装在自家飘窗顶部，位置却被902室占用，702室业主又明确拒绝付女士占用他家飘窗顶部。付女士想知道：她家空调外机究竟该装到哪儿？

洛龙区隆安华泰大厦802室的业主付女士近日遇到了烦心事儿：她下半年准备装修房子，现在却发现空调外机没地方安装。原来她购买的房屋没有专门安装空调外机的台面，她想把空调外机装在自家飘窗顶部，位置却被902室占用，702室业主又明确拒绝付女士占用他家飘窗顶部。付女士想知道：她家空调外机究竟该装到哪儿？

业主：我家空调外机该装到哪儿？

付女士2014年1月购买该房屋，一直没有装修。今年4月，她到房内查看，却发现主卧室和次卧室的飘窗顶部各被安装了一台空调外机。

付女士到楼上邻居家询问，902室业主称他也是按“规矩”来的，因为10楼业主把空调外机装在了他家飘窗顶部。付女士发现，不仅10楼，整栋楼绝大部分已经入住的业主都是把空调外机装在了楼下邻居家的飘窗顶部。

付女士说，她本来也想按“规矩”来，但702室业主明确拒绝付女士占用他家飘窗顶部。

“自家有飘窗，为何要用别人家的？”为证明空调外机应该安装在自家飘窗顶部，付女士找出购房时签署的房屋装饰装修协议书和装修施工告知书，上面写着：“业主应按设计预留的位置安装空调，未预留设计位置的，应按物业管理企业指定的位置安装”“不按预留位置安装空调、封闭阳台的，必须拆除并承担由此产生的损失……”

“既然单元楼没有预留位置，那么就应该按照小区物业说的来。”付女士说。

物业：已经协调过一次，但没成功

昨日，记者在现场看到，付女士家所在的单元楼空调外机安装颇为“随意”：有的空调外机装在自家飘窗顶部，有的装在楼下邻居家飘窗顶部，还有的直接挂在外墙上。

该小区物业洛阳市星河物业管理有限公司负责人王女士听完记者来意，满脸苦笑，“这事儿已经协调过一回了，但没成功”。

王女士介绍，付女士所在的单元楼共28层，4层以上归业主所有，类似付女士这样的中间户共有25户，绝大部分已经入住。

王女士说，由于1102室的飘窗顶部暂时没有空调外机，今年4月，她召集了7楼到11楼的业主开会协商此事，想让1102室业主带头把空调外机挪到自家飘窗顶部，但是大家都不同意。

“1102室业主称她买的是二手房，购买时空调外机就在10楼飘窗顶部，现在让她移，移机费用谁来出？还有业主担心现在移机后，楼上还有几户没有装修，到时候再有问题，是不是还要再移一次？”王女士说。

记者采访时，1202室业主正好因装修问题前来咨询物业，该业主表示他家飘窗顶部目前被13楼业主占着，本来他也想把空调外机往11楼装，现在他也不知道该咋办了。

王女士说她是去年10月才接手管理该小区的，建议记者向她的主管赵女士咨询。在电话中，赵女士表示，此事属于“历史遗留问题”，“大部分业主装修时都没有就空调外机的安装位置咨询过物业，因此我们现在只能协商解决”。赵女士说，下一步她将建议付女士所在的单元楼业主将空调外机移到自家飘窗顶部。

付女士说，如果楼上业主仍不移机，她将起诉至法院。

律师：飘窗顶部属于公共部位，应合理使用

河南金友律师事务所的张运超律师认为，如果业主在当初的购房合同中没有特别约定，也没有单独支付飘窗顶部的使用费用，那么飘窗顶部应该属于整个单元楼的公共部位，不能因为是自家飘窗就占用，但是对该公共部位，业主应本着合理使用的原则进行使用，尽量避免产生纠纷。

张律师表示，由于该部位属于公共部位，因此法院可能不支持起诉者的诉求，建议大家还是协商解决。

市房管局物业管理科的工作人员表示，小区物业没有执法权，不能强制规定空调外机的安装位置，大家还是应该互相体谅，协商解决此事。（洛阳晚报记者 山军伟）