洛阳市有望再添本科院校

3个月赚了15万元！这一创业故事，发生在洛阳科技职业学院电子商务学院大三学生王旭晨身上。

项目档案

项目名称：洛阳科技职业学院智慧产业园项目

项目概况：项目位于洛新产业集聚区，又称洛阳科技职业学院二期项目，总投资约13亿元，占地总面积700余亩，主要建设教学、行政、实训用房，以及学生公寓、教师公寓、附属医院等。

3个月赚了15万元！

这一创业故事，发生在洛阳科技职业学院电子商务学院大三学生王旭晨身上。

“我发现熟过头的红枣，通常被农户白白倒掉。如何用切片机保留可食用部分将其制作成枣片，成为我创业的切入点。”王旭晨说，今年年初，他用课堂里学到的电子商务知识和学院提供的初创资金开设了网店。由于原料成本低，产品甜度高、口感好，枣片一上市便受到市场热捧。

在洛阳科技职业学院，只要有好产品、好创意、好模式，学生便可申请学校资助的1万元创业资金开设网店。目前，学院已开设400多家学生网店，去年“双十一”期间，总交易额突破千万元。

党的十九大报告提出，完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。洛阳科技职业学院是我市第一所民办大专院校，校企结合是其发展的特色之一。如今，学院已与阿里巴巴、中国网库、北京华唐、海尔、美的、格力等128家公司建立校企合作关系，建成13个校内实训基地。

产教深度融合丰富了洛阳科技职业学院的教学模式，一个个校办企业如雨后春笋般涌现，老校区教学、实训空间已经进入饱和状态，智慧产业园项目呼之欲出。

4月中旬，记者走进项目建设现场，尽管下着小雨，但是现场施工没有停下，工人们脚踩泥水，穿梭在工地之间，一栋栋大楼的地基建设已经完成。

该项目建成后将成为学院的教研、生产和实习、实训场所。此外，该项目还将开设时下热门的人工智能、大数据、物联网、虚拟现实等专业，为我市相关产业输送优秀人才，全面提升学院服务区域经济社会发展能力。

项目预计2020年全部建成并投入使用，届时，学院在校生规模将达到3万人，各项指标达到国家有关本科院校的办学标准，助力学院升格为本科院校。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 许金安 朱彦霖）