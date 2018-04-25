职能部门“硬气” 给群众带来的是“福气”

对待违规违法行为及侵害百姓行为，职能部门确实应该依法具有必要的“硬气”与“霸气”，这种“硬气”与“霸气”不仅是群众维护自身合法权益的“底气”，而且可以让违规违法者“丧气”。

对待违规违法行为及侵害百姓行为，职能部门确实应该依法具有必要的“硬气”与“霸气”，这种“硬气”与“霸气”不仅是群众维护自身合法权益的“底气”，而且可以让违规违法者“丧气”。

一名市民在洛阳网“百姓呼声”频道上发帖，投诉一家楼盘“在没有取得预售证的情况下售罄”。市住房保障和房产管理局回复：关于“无证违规预售问题，我处已约谈开发公司，责令其马上停止预售，退还已收取房款，必须时将立案处理。”有网友赞叹：“这么霸气的回复，赞一个！”

众所周知，只有在取得预售证的情况下，开发商才能对外收房款、卖房子。未办理预售证，房子就“售罄”，这显而易见是一种违规行为。

面对开发商的违规行为，市住房保障和房产管理局的回复完全没有“进退可据”的模棱两可，而是简短有力、掷地有声。这种“霸气的回复”所传递的信息十分明确，第一时间满足了群众的需求，并给予他们一种心理安慰，充分体现了职能部门能负责、敢担当的工作作风，难怪受到网友的一致好评。

事实上，对待违规违法行为及侵害百姓行为，职能部门确实应该依法具有必要的“硬气”与“霸气”，这种“硬气”与“霸气”不仅是群众维护自身合法权益的“底气”，而且可以让违规违法者“丧气”。如果更多的职能部门有这样的“硬气”，那么给群众带来的一定是“福气”。

因此，市住房保障和房产管理局的“霸气的回复”值得点赞，更值得所有职能部门效仿，对来办事儿的群众更耐心一些，想得更多一些，服务更周到一些，用自己的专业知识和权力解决他们的实际困难。

我们需要职能部门“霸气的回复”，更需要同样“霸气”的依法处罚，从而让群众在维护自身合法权益时更硬气、更有依靠。（新闻观察员 洛谭）