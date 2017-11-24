刘应安主持召开市政协党组（扩大）会议

昨日，市政协党组书记、主席刘应安主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会精神，并就贯彻落实提出要求。 昨日，市政协党组书记、主席刘应安主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会精神，并就贯彻落实提出要求。 会议指出，全市政协组织、广大政协委员、政协机关干部职工要把学习贯彻会议精神作为当前一项重大政治任务，切实做好会议精神的落实落地。要紧紧围绕打好“三大攻坚战”聚智聚力、求实求效，把打好精准脱贫攻坚战作为重大政治责任扛在肩上、抓在手上，更加突出精准、更加注重质量；牢固树立生态优先、绿色发展理念，助推全市生态环境不断改善。要紧紧围绕深化改革开放创新聚智聚力、求实求效，认真落实市委相关要求，持续建言献策创新驱动发展，切实增强政协协商实效性，为助力打造中西部地区对外开放新高地把好脉、开好方。要紧紧围绕统筹协调发展聚智聚力、求实求效，充分发挥优势，努力形成更多有力度、有分量的协商议政成果；要开展重点调研，突出问题导向，助推相关政策落实；要加大对民生课题的调研协商力度，切实把与民协商、为民协商、服务人民的工作理念落到实处；要切实抓好市政协领导班子成员分包重点建设项目工作，紧盯在建项目抓推进、抓落实，再掀项目建设新高潮。要紧紧围绕推动工作落实聚智聚力、求实求效，在提高工作标准、工作效率、工作成效上攻坚，在转变思维方式和工作方式上着手，在改革创新上发力，在求真务实上用劲，努力为推动洛阳高质量发展再取新成效作出新贡献。 会议还听取了其他工作情况汇报。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 冯波）