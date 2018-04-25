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公共服务部门就该有“自找麻烦”意识
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-08 08:36

　　“自找麻烦”还是“逃避麻烦”，“方便自己”还是“方便群众”，检验的是公共服务的质量和成色；是不是敢于勇于乐于“自找麻烦”，检验的是公共服务意识和公共服务水平，是对公共管理者为民情怀的现实考量。

　　为方便上班族审车，我市26家机动车检验机构推行周六、周日及节假日不停休制度。交警部门也安排专人值班，对机动车检验结果进行最终审核。

　　很多车主都碰到过这样的难处：眼看爱车该年审了，可工作日忙工作抽不出时间；到了双休日，自己有时间了，可检验机构不上班。双休日“不打烊”，既增加公共服务的时间、提高效率，又方便车主双休日审车。在这种方便的背后，透出的是交管部门“自找麻烦”的可贵精神。

　　“自找麻烦”是一种可贵的主动便民精神，体现的是公共服务部门管理意识向服务意识的转变，彰显的是一种责任意识、担当情怀。很多时候，只有公共服务部门愿意“自找麻烦”，群众才能“少些麻烦”。

　　“自找麻烦”还是“逃避麻烦”，“方便自己”还是“方便群众”，检验的是公共服务的质量和成色；是不是敢于勇于乐于“自找麻烦”，检验的是公共服务意识和公共服务水平，是对公共管理者为民情怀的现实考量。

　　想方设法“自找麻烦”，不仅是一种优良的工作作风，还关系到公共服务的定位和职能。从某种意义上说，优质高效的公共服务，一定是“自找麻烦”的良性结果。

　　公共服务和群众生活息息相关，措施的完善与优化，甚至是工作人员的“举手投足”，都事关群众“冷暖”。双休日、节假日“服务不打烊”开了个好头，在一定程度上能引发一些涟漪效应。

　　如果更多公共服务部门都能有“自找麻烦”意识，不断完善服务措施，增加服务内容，提高服务质量，公共服务才能更惠民利民便民，人们对优质高效公共服务的“获得感”才能更强。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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