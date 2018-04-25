习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话在洛阳市广大青年师生中引起热烈反响

习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话，在我市广大青年，尤其是在河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院的青年师生中引起热烈反响。大家表示，要认真学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，继续高扬马克思主义伟大旗帜，以马克思主义中国化的最新理论成果——习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有的贡献。

习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话，在我市广大青年，尤其是在河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院的青年师生中引起热烈反响。大家表示，要认真学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，继续高扬马克思主义伟大旗帜，以马克思主义中国化的最新理论成果——习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有的贡献。

4日上午，河南科技大学广大党员干部和师生员工通过电视、手机等方式收听收看了纪念马克思诞辰200周年大会直播盛况，并在随后的几天里持续围绕习近平总书记的重要讲话进行交流讨论。河南科技大学党委书记孙金锋表示，习近平总书记的重要讲话，带领我们回顾了马克思光辉伟大的一生，感受了马克思主义的真理之光、信仰之力，并为我们学习和实践马克思主义提供了最有力的遵循和指导。孙金锋表示，学校各级党组织将把习近平总书记的重要讲话作为党委理论学习中心组和师生员工政治理论学习的重要内容，结合工作实际开展集体学习研讨，做到学思悟践、知行合一。学校各级领导干部要自觉运用马克思主义立场观点方法武装头脑、指导实践，加快推进学校建设具有自身特色高水平综合性大学的前进步伐，书写好新时代河南科技大学的奋进篇章。

河南科技大学马克思主义学院李清聚博士说，习近平总书记的重要讲话对高校思想政治理论课教师提出了殷切希望和更高要求。在今后的工作中，我们一定会以更大的热情、更强的信心投入教学工作，为党和国家培养更多的真学真懂真信真用马克思主义、能够担负起中华民族复兴大任的新时代有为青年。

河南科技大学农学院农卓151班付鹏飞同学说，作为学习农学专业的新时代青年，我要利用在校时间多读马克思主义原著、多悟马克思主义原理，学有所成之后积极投身于国家乡村振兴战略的伟大实践之中，为实现中国广大农民对美好生活的向往挥洒青春汗水。

洛阳师范学院团委书记吴瑶说，作为一名高校团干，要自觉研读马克思主义经典、刻苦领悟马克思主义原理，不断提升理论素养、升华自身境界。要坚持立德树人根本任务，持续加强青年学生思想政治引领，引导广大青年学生坚定马克思主义观点、立场，做到真学真懂真信真用，争做马克思主义的忠诚信奉者和坚定实践者。

洛阳师范学院青年马克思主义者培养工程翔梧班成员冯新月说，中华民族要实现伟大复兴，一刻不能没有理论思维。马克思的崇高精神和思想光辉震古烁今。我们青年学生要永葆理想信念的初心，把马克思主义信仰作为人生的指路明灯，认真学习并积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。洛阳师范学院校学生会办公室副主任李晨鸽说，习近平总书记在讲话中提出，共产党人要把读马克思主义经典、悟马克思主义原理当作一种生活习惯、当作一种精神追求，用经典涵养正气、淬炼思想、升华境界、指导实践。作为当代青年学子更应深入学、持久学、刻苦学，带着问题学、联系实际学，真正把马克思主义学精悟透用好。

洛阳理工学院马克思主义学院党总支组织中心组成员和部分教师集中收看了大会实况。大家表示一定要认真学习、深入领会，切实把握习近平总书记重要讲话精神，做好马克思主义理论的研究宣传教育工作，为培养社会主义建设者和接班人多作贡献。洛阳理工学院马列读书会成员胡远洋同学表示，作为一名学生党员，要高高树起信念的灯塔，牢记习近平总书记的谆谆教导，不忘初心、砥砺前行，努力成长为党和人民需要的人才。（洛阳日报记者 孙自豪）