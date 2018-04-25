新安县餐饮文化节开幕

亮绝活、尝美食、看比赛……昨日，为期3天的新安县第六届餐饮文化节开幕。

亮绝活、尝美食、看比赛……昨日，为期3天的新安县第六届餐饮文化节开幕。

本届餐饮文化节吸引了上百家餐饮企业参与，新安特色餐饮一一登场亮相。名师名厨纷纷拿出“看家本领”，烹饪特色佳肴，参与角逐各项赛事。近千名市民到场品美食，看厨艺大赛，领略特色餐饮文化。今年的餐饮文化节以“培育、创新、引进、推介”为主题，邀请20名大众评委从色、香、味等方面，对参赛菜肴和小吃进行现场投票评比，最终产生多个奖项。

截至目前，新安县已成功举办五届餐饮文化节。通过举办餐饮文化节，新安县打造了一批知名餐饮品牌，挖掘本地美食文化，重点培育扶持黄河鲤鱼、烫面角、小碗汤、浆面条、蜗牛宴等新安特色菜系，并打造专门的美食街区。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 许金安 文/图）