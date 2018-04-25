洛阳警方韩国“猎狐”传捷报

5月4日，随着中国东方航空、山东航空的两架航班陆续降落青岛流亭国际机场，我市5名涉嫌非法吸收公众存款犯罪的犯罪嫌疑人姬某、温某、李某、董某、马某被成功从韩国引渡回国。5日凌晨3时许，5名嫌犯被我市警方押解回洛。

5月4日，随着中国东方航空、山东航空的两架航班陆续降落青岛流亭国际机场，我市5名涉嫌非法吸收公众存款犯罪的犯罪嫌疑人姬某、温某、李某、董某、马某被成功从韩国引渡回国。5日凌晨3时许，5名嫌犯被我市警方押解回洛。

这是我国首次从韩国引渡涉嫌经济犯罪在逃嫌疑人，也是我国“猎狐行动”一次性引渡嫌犯最多的国际执法合作成功案例。

经我市公安机关侦查，自2012年1月起，这5名犯罪嫌疑人及赵某(在逃)在未经金融主管部门许可、不具备吸收存款业务资质的情况下，利用其实际掌握的黑石环球有限公司等公司名义，以年收益18%的高额利息为诱饵，承诺每月支付资产收益、到期支付本金，共向不特定公众387人非法吸收资金1.4亿元，未兑付资金9744万余元。案发后，6名嫌犯纷纷外逃。

2016年12月19日，洛龙区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对赵某、姬某、温某、李某、董某、马某批准逮捕。

为尽快将6名犯罪嫌疑人抓捕归案，市公安局经侦支队和洛龙派出所组成追逃专班，开展信息研判，确定追逃工作方案。经侦查，获悉6名犯罪嫌疑人陆续逃往韩国，并在济州岛获得了永久居留身份后，我市警方立即层层上报公安部，申请发布国际刑警组织红色通报，并组织人员将证据材料翻译为韩语固定备用。

2017年6月，公安部通过外交渠道就上述6名嫌犯向韩国司法主管机关提出引渡请求，并提供了我市警方准备的扎实完备的证据。今年2月27日，韩方将姬某等5人抓获，并启动引渡审理程序。5月1日，韩国法院批准将姬某等5人引渡回中国。

5月3日，公安部“猎狐行动”办公室迅速组成由部、省、市三级公安机关组成的工作组赴韩。同时，我市公安机关立即派出押解组驱车赶赴青岛，在青岛警方的大力支持下开展相关工作。

5月4日，赴韩工作组将5名嫌犯押解回国，我市警方连夜将其安全押解回洛。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 李向鑫）