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困难职工可报名免费参加家政服务培训
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-08 08:37

　　想免费学习家政服务吗？昨日，记者从市总工会了解到，市职工活动中心培训学校今年第三期免费家政服务培训班即日起开始报名，对参加人员一律免费培训、免费提供教学用具并发放补助，考试合格者免费颁发职业资格证书。

　　该校相关负责人介绍，本期培训旨在使学员通过培训，初步掌握家政服务基本理论知识和服务技能，能较快胜任一般家庭的服务工作。培训内容包括老人护理、病人护理、孕产妇护理、婴幼儿护理、家庭保洁、家庭烹饪等初级家政服务员课程。培训班同我市多家家政服务公司、物业管理公司签订有就业保障合作协议，为符合上岗条件的人员推荐就业岗位。

　　报名条件：

　　1.工会在档困难职工及其家庭成员；

　　2.城镇下岗失业人员、“4050人员”、农民工及其他符合条件且有意从事家政服务的人员。

　　报名者年龄为16至55周岁，身体健康，需要携带身份证复印件2份，2英寸证件照1张，1英寸证件照1张。

　　报名地址：洛阳市职工活动中心培训学校(西工区王城大道与凯旋西路交叉口市工人俱乐部院内南楼304房间)。

　　报名电话：63345103

　　63345668(梁老师)  （洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：史戎戎]
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