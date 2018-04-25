“80元保险”背后的社会大关怀（记录新时代 记者走基层）

前不久，孟津县城关镇王庄村贫困村民王秋万起了个大早。他要代表全镇贫困户，到镇政府的企业家与贫困户代表对接捐赠仪式上感谢一群人。

前不久，孟津县城关镇王庄村贫困村民王秋万起了个大早。他要代表全镇贫困户，到镇政府的企业家与贫困户代表对接捐赠仪式上感谢一群人。

“我叫王秋万，今年69岁，家里3口人。媳妇患癌，我身体也毛病不断。前两年，为了治病，家里的两头牛也卖了……”走上讲台，王秋万说起了自己曾经的苦日子，突然话锋一转：“如今，多亏了各位爱心人士，让俺家在脱贫路上走得更踏实！”

说到动情之处，王秋万黝黑而沧桑的脸上透着红，眼中闪烁着泪花，让台下聆听的25家企业代表为之动容。

孟津县城关镇有817户2436名建档立卡贫困群众，从举行对接捐赠仪式这一天起，每名贫困村民在脱贫路上多了一层保险——每人80元、总计19.488万元的新一年新农合附加险费用，全部由当地企业“报销”。被保险贫困户遭受意外伤害的，年最高给付3000元医疗费用，因患病或遭受意外伤害住院的，每天还可领50元的住院津贴。

“扶贫，是一项庞大而系统的工程，靠政府‘单打独斗’还不够，必须创新扶贫协作机制，支持和引导社会力量参与扶贫。”城关镇党委书记尤迎斌介绍，4月初，城关镇召开了社会力量助力脱贫攻坚座谈会，让人振奋的是，第一次开会即筹集资金32万余元，洛阳亚威置业集团有限公司一口气拿出5万元捐给贫困户。

“感谢帮扶单位、爱心企业、爱心人士的捐赠，让我家生活不断改善！感谢大家！”末了，王秋万深深地鞠了一躬。

每人80元的医疗保险，还只是开始。现场，各企业代表轮流宣布个性化帮扶措施，一场社会扶贫的“接力”还在延续——

洛阳海力德实业有限公司为全镇55岁以下贫困群众提供培训和就业岗位，保底工资3600元；孟津新力拓商贸有限公司邀请全镇贫困群众免费治疗腰椎间盘突出；天之翼电子商务公司帮助贫困群众在网上销售农产品……（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 郑战波）