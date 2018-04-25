老天这周玩“变脸” 阴晴不定雨水不少

今天晴天到多云，偏东风2级到3级，气温13℃到27℃；明天晴天转多云，局部地区有阵雨，气温14℃到27℃。

昨日8时许，网友@红星闪闪的贺贺发微博说：“今天起床发现阳光明媚，还想着洗洗车，结果一看天气预报，过两天又要下雨，好难过，这不是我要的结果。不洗车，车好脏；洗了车，没两天一下雨就白洗了。”

的确，洗车被有车一族戏称为“求雨神器”。“是不是我一洗车就下雨？”“昨天‘洗车求雨’，今早应验。”这些都是网友的吐槽。

也有一些车主认为下雨天正好省得洗车，因为雨水将车冲洗得挺干净。汽车养护行业专业人士提醒，雨水中含有一些酸性物质，这些物质会对车身和漆面造成损害，如果不及时处理，久而久之，车身会失去光泽，影响美观。因此，建议车主下雨后要及时洗车。

说了这么多，今天到底能不能洗车，一起来看看天气预报吧。市气象台预计，本周我市降水量略偏多，平均气温正常，周极端最高气温30℃。周五前后受西南气流影响有中等强度降雨天气过程，局部地区伴有短时强对流天气。

具体预报：今天晴天到多云，偏东风2级到3级，气温13℃到27℃；明天晴天转多云，局部地区有阵雨，气温14℃到27℃；周四多云到阴天，有阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气，气温16℃到26℃；周五阴天有中到大雨，局部地区有暴雨，气温15℃到24℃；周六阴天转多云，气温15℃到27℃；周日多云转晴天，气温14℃到30℃。

小记从中央气象台官网获悉，昨天白天，新疆北部和青海东南部等地的部分地区出现了中到大雪或雨夹雪，新疆乌鲁木齐和昌吉局地暴雪。乌鲁木齐的网友们笑称“要冻死在夏天了”。如此看来，新疆北部的天气与咱洛阳相比，可谓“冰火两重天”。

身在洛阳的我们，好好享受这两天的晴好天气吧！（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）