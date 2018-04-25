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文综备考篇：保持积极心态，坚持有效复习（家有考生）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-08 08:37

　　高考进入冲刺阶段，不少考生都怀着“大局已定”的想法。事实上，考生大半年的努力，很可能因最后的松懈功亏一篑。市一中高三政治教师陈柯宇说，考生利用好最后的复习时间，对保持状态、稳中求进十分关键。

　　保持积极心态，正确认识平台期

　　很多考生在文综备考的中后阶段最苦恼的是，发现自己在相当长的一段时间内进步困难，虽然努力复习但没有取得实效，影响备考积极性。

　　其实，这是极为正常的现象，心理学上称之为平台期或停滞期，这说明考生的知识和技能已达到了一定的层次，想要达到更高的层次，必须提高量的积累。

　　对于文综来说，考生提升的空间非常大，所以，信心和毅力是考生在最后阶段不可或缺的。

　　坚持有效复习，稳扎稳打抓落实

　　目前，政史地三科基本完成了一轮复习的基础巩固、二轮复习的框架搭建，考生的学科知识、技能已达到了一定层次。考生要想提高分数，应根据自身情况做好规划。

　　●提高知识积累的有效性

　　文综的复习离不开知识点的记忆和积累。根据经验，相当多的考生虽然知识点背得十分熟练，但做题时错误百出。要解决该问题，与其把教辅资料上的知识点倒背如流，不如主动回归教材，提高知识积累的有效性。

　　政治要精读和理解教材上的论述分析过程，充分理解知识点；历史要回归教材思路和线索，理顺学科逻辑；地理要吃透教材，掌握普遍规律，所以，高考前，考生不仅不能完全抛开教材，还要反复梳理课文和相关延伸内容。

　　考生在回归教材的同时，还应完善学科框架，构建知识体系。例如，政治学科，高考考察的知识点一大半来自教材，还有一小半是国家的大政方针。这就需要考生关注时事，将阅读、做题和在考试中遇到的时政材料，按照教材知识框架、主题进行分类；历史学科要花时间和精力，按照时代线索或从经济、政治、文化、改革等角度对知识点进行整理、贯通，既要强调共性，又要对比个性；地理可通过思维导图，将各章内容进行总结，注重分析思路，积累学科术语。

　　●提高做题的有效性

　　首先，考生要注重题目的选择，近三年至五年的高考真题一定要做一遍，熟悉题量和题型，模拟考场心态；其次，考生在复习中，要清楚自己的总体情况，查找知识和能力方面的薄弱环节，有针对性地练习，力争补足短板。

　　做题的有效性，不仅取决于知识储备、解题方法，还要重视总结、反思。考生通常的做法是将错题誊写到错题本上，然而并不是只有当时做错的题才有反复查看的价值，建议考生将做过的试卷中的每一道题都“嚼烂”“消化”，在试卷上多作备注，归纳题目的共性和特点，以及针对性的解决方法。政史地三科通常可以通过整理题目来补充教材知识，考生要善于从题目中提取和积累有效信息，并有意识地运用到后续的答题中，尤其是主观题的答题中。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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