中基华夏河南（宜阳）医药产业园开园

近日，中基华夏河南(宜阳)医药产业园正式运营。该园区总投资20亿元，分四期建设，重点建设医药服务园、医药工业物流园、医疗器械物流园、医疗器械加工园、上市许可人注册园、医师及医药代表培训基地等“五园一基地”，可推动当地产业结构调整、促进产业升级和县域经济的可持续发展。

近日，中基华夏河南(宜阳)医药产业园正式运营。该园区总投资20亿元，分四期建设，重点建设医药服务园、医药工业物流园、医疗器械物流园、医疗器械加工园、上市许可人注册园、医师及医药代表培训基地等“五园一基地”，可推动当地产业结构调整、促进产业升级和县域经济的可持续发展。（洛阳日报记者 常世峰 通讯员 田义伟 仝少飞 摄）