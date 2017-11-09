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养羊蹚出脱贫路（百名记者百村蹲点）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-08 09:08

寻银珍在喂羊

　　“叮当叮当……”伴着清脆的铃铛声，44岁的寻银珍赶着50只羊顺着山坡往家走，瞅着羊进入羊圈，她笑着抹了把额头的汗珠，轻出一口气。“前几天，俺家羊生了四胞胎，这还是头一回碰上。”寻银珍把这个好消息分享给我们时，眼角的皱纹堆满笑意。

　　寻银珍是新安县石井镇石井社区居民，家里有两个孩子和腿部残疾行动不便的丈夫。10年前，她的哥哥和嫂子相继离世，留下一个孤儿。多年来，她不光要照顾一家人的生活起居，还要一个人扛起挣钱养家的重担。

　　2010年，寻银珍驾驶农用三轮车外出拉饲料时，不幸发生翻车事故，导致腰椎严重受伤，手术不但花光了家中的积蓄，还欠了几万元外债。“当时，真觉得走投无路了！”回忆起那段最苦的日子，寻银珍黯然落泪。

　　“可是，哭不能当饭吃，我得提起劲儿来。”看着年幼的孩子们，寻银珍身体稍有好转便咬牙坚持外出挣钱贴补家用。2016年，她从亲戚那里借了8000元钱，买回5只羊，当起了“羊倌”。

　　“叮当叮当……”铃铛声把寻银珍的思绪拉回现在。见两只小羊打架，她连忙把它们分开。“这些小家伙跟小孩子一样淘气。”寻银珍说。

　　提起自己的养羊经历，寻银珍说，由于担心羊跑丢，一开始她用绳子把羊绑在一起，到山坡上放。后来，听行家说不能用绳绑，她解开了绳子。“可羊听不懂人说话，只会漫山遍野地跑。我就拼命喊、拼命追，有时候找不到羊了，气得直哭。”寻银珍说，这样没几天，她的腰伤就犯了，疼得下不了床。

　　“人追羊”模式持续了半个月，寻银珍才逐渐摸到了些放羊窍门。

　　“放羊是个苦差事，羊羔得长到百八十斤才能卖上价钱，这需要两年时间。”寻银珍说，无论刮风下雨还是烈日当空，每天早晨7点她都把羊赶到山坡上吃草，直到11点再赶回来。中午简单扒拉两口玉米糁糊糊，就又出门了。

　　日子一天天过去了，当初的5只羊如今变成50只，其中有10只已成年。“明年，第一批羊就可以出栏了。”眼瞅着自己花费的心血即将见效益，寻银珍喜上眉梢。

　　“这些年政府给了俺家很大帮助，帮俺们挺了过来。”寻银珍说，家里的三口人都办理了低保，孩子们也都享受教育救助。去年，驻村第一书记帮寻银珍的丈夫找了一份门卫的工作。此外，社区里还为她申报了光伏扶贫项目。

　　去年冬天，寻银珍把院子进行了整修，把原先的泥土地改造成了水泥地。一排崭新的平房，按功能分为洗澡间、储藏间和卫生间……“苦日子终于熬出头了。”寻银珍乐呵呵地说。

　　“叮当叮当……”在轻快的铃铛声中，寻银珍又要出门了。她面带微笑，步履稳健地走在脱贫道路上。（洛阳日报记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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