洛阳市加快转变政府职能 持续深化“放管服”改革

优化营商环境就是解放生产力、提升竞争力。习近平总书记也强调，要改善投资和市场环境，降低市场运行成本，营造稳定公平透明、可预期的营商环境。

优化营商环境就是解放生产力、提升竞争力。习近平总书记也强调，要改善投资和市场环境，降低市场运行成本，营造稳定公平透明、可预期的营商环境。

今年以来，我市加快转变政府职能，持续深化“放管服”改革，加快推进“只进一扇门”“最多跑一次”改革，着力用政府权力“减法”、服务“加法”来激活市场“乘法”，成效明显。

“放管服”：“组合拳”激活发展春水

营商环境是经济发展的“生态系统”，服务质量好、办事效率高、投资成本低是吸引企业和资金的“最强磁铁”。一季度，我市加大“放管服”和商事制度改革力度，在降低要素成本、提供配套服务等方面打出“组合拳”，多管齐下优化营商环境——

有个柜子就能开公司！

在洛阳高技术创业服务中心，柜子中一件件装订完整的文件摆放整齐，一件就代表着“住”在这里的一家公司，这种被称为集群注册的改革，在河南自贸区洛阳片区先行先试，解决创业者创业初期没有实际公司住所的困难，帮助创业者享受自贸区的种种优惠政策从而提高创业速度。

多管齐下缓解融资难！

3月2日，全市地企合作联席会议2018年第一次会议召开，共签约银政企协议(合同)2429个，合同总金额达858.33亿元；现场发布融资需求信息369项，需求总金额966.85亿元。市工信委、市发改委、市国资委通过实地走访、问卷调查等方式，收集了驻洛央(省)企、市属重点企业反映问题35项，并交由相关部门和县(市)区限时办理。

联络员24小时待命！

市地税局大企业税务分局，完善税收联络员机制，挑选业务骨干担任联络员，保证每名联络员24小时通信畅通随时为企业答疑解惑；对企业一些共性问题，将政策汇编成册发至相关企业，尽可能把问题想在前面……

改革举措落地生根，赢得未来发展先机：近日再次来洛考察的忠旺集团董事长路长青盛赞洛阳营商环境良好，表示将加快实施投资210亿元、年产100万吨高端铝精深加工项目和有色金属交易中心项目，为洛阳经济社会发展作出更大贡献……

“市民之家”：进一扇门办一揽子事

高效的服务平台，能为市场主体添活力、为人民群众增便利。

“办事环境很舒适，工作人员服务也很到位。”近日，在位于洛阳“市民之家”5楼的市住房公积金管理中心窗口前，刚办好二手住房提取住房公积金业务的市民曲建宏边收拾办理资料边高兴地说。

“市民之家”建设作为市委、市政府着力实施的一项重点民生实事，从一开始就以打造高水平便民窗口、服务平台、改革前哨为目标，努力成为我市营商环境优化的强有力引擎。

今年3月31日，洛阳“市民之家”启用仪式暨服务承诺活动举行，众多“一把手”登台面向市民公开承诺：“确保进驻的67项服务事项高效办理”“督促各单位进一步完善业务办理流程，实现‘最多跑一次’目标”……

有诺必践、有诺必果。进驻的95家单位按照“应进必进、集成服务”的原则，持续优化服务流程。市行政服务中心通过制定严格的制度，以标准化促进服务规范化和便捷化：《管理暂行规定》《窗口工作人员行为规范》《咨询服务岗位职责、服务规范和技能要求》《投诉调解处理办法》《学习培训制度》……

诸多服务窗口和配套服务设施，为市民和企业走进一扇门办结一揽子事提供了方便：复印材料1张只收1角钱，办事窗口每周六正常为市民提供服务；除了分出不动产登记及公共服务区、公安综合服务区等，还专门设立投资建设项目服务区，组织水务、城管、住建、工信、规划、交通、质监等部门工作人员在同一楼层集中办公，为重点项目集中办理审批事项提供方便……

提升服务：筑起高质量发展坦途

抓服务就是抓发展，优化营商环境永远在路上。

市行政服务中心负责人表示，下一步，我市将加快推进“只进一扇门”“最多跑一次”改革，5月底前梳理公布一批群众和企业到政府办事“只进一扇门”“最多跑一次”事项；加快“市民之家”智能化信息化建设，让数据多跑路、群众少跑腿；积极推进招投标工作进“市民之家”，实行招投标交易全程监控；进一步加强“市民之家”建设，整合服务窗口和配套服务设施，在保证群众和企业到政府办事“只进一扇门”的基础上，完成“少上一层楼、少走两步路”的窗口与服务布局设置；加快推进更多的服务事项在网上办理；持续推进行政审批制度改革。

作为先行先试的“排头兵”，河南自贸区洛阳片区也正在朝着新的远方前进：持续推进改革创新，深化商事登记、投资项目承诺制、“一次办妥”“证照分离”等改革事项，积极承接好省、市下放权限，着力打造国际化、法治化、便利化的发展环境；建立健全“市场综合监管+专业执法”监管体制，加强“互联网+”平台建设，完善数据归集、“双告知”“双随机、一公开”等基础功能，建立健全“两库一单”，提升监管效果，激发市场活力；搞好营商环境评价，建立洛阳片区营商环境指标体系……

“障碍”破得彻底，“烦苛”去得干脆，洛阳正在全力加速优化营商环境，努力筑起高质量发展的坦途！（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 褚红）

一季度数据看变化

●洛阳“市民之家”目前已进驻单位95家，设立服务窗口296个、审批室278间、功能用房77间、自助表单填报设备153个、自助终端服务设备105个

●按照办税事项“最多跑一次”清单，4月1日起，市国税局130个事项260项具体业务、市地税局81个事项356项具体业务，从申请到办结最多只需要到税务机关跑一次

●4月18日，在新时代“一带一路”城市产融合作论坛暨洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会上，我市集中签约32个重大项目，总投资额586.1亿元，良好的营商环境成为吸引国内外客商来洛投资兴业的亮丽名片