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在深化改革开放创新上下真功——三论推动高质量发展再取新成效

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-08 08:26

　　洛平

　　高质量发展，新时代的“强国策”。

　　我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。从量的扩张转向质的提升，从“有没有”转向“好不好”，从成功解决了“富不富”的问题转向着力解决“强不强”的问题，这本身就是一个重大而深刻的转型。如何推动洛阳高质量发展再取新成效？市委书记李亚在全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会上强调，要围绕推动转型发展，在深化改革开放创新上真正下功夫、见实效。

　　推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，这既是一个转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，也是一个主动作为、乘势而上的机遇期。主动同高质量发展的要求对表，结合实际积极探索推动高质量发展的途径，洛阳把深化改革开放创新作为推动高质量发展的头等大事。

　　从内涵要义看，高质量发展是体现新发展理念的发展，是坚持深化改革开放的发展，是创新成为第一动力的发展。“因循守旧没有出路，畏缩不前坐失良机”，强调的是要“站在更高起点谋划和推进改革，下大力气破除体制机制弊端，不断解放和发展社会生产力”；“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，充分彰显了推进新一轮更大力度改革开放的决心和意志；“做好创新发展这篇大文章”，意味着要把创新摆在发展全局的核心位置。通盘考虑、突出重点、抓住关键，洛阳从改革开放创新“三力联动”找准高质量发展的“着力点”，也就找准了高质量发展的“得分点”。当一条符合洛阳实际的高质量发展路径日益清晰，洛阳意气风发走上时代前列。

　　今年一季度，洛阳经济社会发展保持了稳中有进、稳中向好的态势，尤其扭转了自2014年以来一季度低位开局的不利局面，近6年来一季度经济增长速度首次超过全年预期目标，整体实现了年初确定的“开门早、开门稳、开门红”目标，呈现出运行稳、结构优、动能新、效益好、民生实等特点。这背后，是改革开放创新“三力联动”格局的深化和升级，是高质量发展“三大变革”的蓄势和起势。

　　同时也要看到，全市经济运行还存在不少问题，与高质量发展要求还有一定差距。比如，经济增长还主要依靠要素投入的增长而不是全要素生产率的提高，新兴产业开始发力、但支撑作用有限，科技对经济增长的贡献率不高，外贸依存度偏低，县域经济支撑能力较弱；经济发展效益指标持续向好，但仍处于较低水平；对外开放水平还不够高，开放型经济发展不足，还存在不少制约开放的思想观念桎梏、体制机制障碍、载体平台短板。归根结底，当前洛阳发展面临的结构、动能、效益等问题，要靠深化改革开放创新来解决，这是推动洛阳高质量发展的根本路径。

　　高质量发展阶段不可逆，高质量发展任务不能等。我们要全面深化改革，抓好供给侧结构性改革这条主线，抓好国资国企改革这个重中之重，有序推进机构改革工作，充分释放改革红利；要持续扩大开放，牢固树立“开放力度有多大、发展空间就有多大”的理念，实行更加积极主动的开放战略，加大力度引进来、积极稳妥走出去，抓好自贸区建设，抓好精准招商，抓好对外贸易，加快构建现代开放体系，着力打造中西部地区对外开放新高地；要强化创新驱动，持续打造自创区洛阳片区这个龙头，强化人才支撑，抓好实施“双倍增”行动、打通“四个通道”、促进“四链融合”三大举措，实现以科技创新带动全面创新，加快构建现代创新体系。

　　“在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展”。高质量发展既然是一个阶段，就不是短时间内可以完成的，它是渐进的、积小变为大变、从量变到质变的过程。推动高质量发展，没有“捷径”，但有“路径”，那就是逢山开路、遇水架桥，把改革开放创新进行到底！
[ 责任编辑：马佳佳]
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