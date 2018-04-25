网红液体流沙手机壳机场安检遇尴尬 乘机时这些物品勿带

乘飞机时，您有没有遇到过随身物品无法通过安检的情况？近日，在成都搭乘飞机的旅客王女士，因为携带液体流沙手机壳，在安检环节“卡了壳”，此事经媒体报道后引发热议。

乘飞机时，您有没有遇到过随身物品无法通过安检的情况？近日，在成都搭乘飞机的旅客王女士，因为携带液体流沙手机壳，在安检环节“卡了壳”，此事经媒体报道后引发热议。

昨日，记者就此事咨询洛阳机场获悉，根据相关规定，如果液体成分不明，旅客就无法带上飞机。

1 事件液体流沙手机壳被机场要求托运

王女士携带的液体流沙手机壳，厚度约1厘米，里面装有液体和装饰品，随着液体流动，装饰品也会跟着晃动。

当日，她和家人从成都双流国际机场搭乘航班准备飞回北京。按照安检要求，过安检机器时，手机需要从行李中拿出来，没想到，工作人员查看了她的手机后表示，这款手机壳要单独托运。

面对王女士的质疑，工作人员解释：“手机壳里有不明液体。”最终，王女士选择将自己的手机壳用快递寄回了北京。

2 调查手机壳内液体是啥？多数商家说不清

那么，液体流沙手机壳内的液体到底是啥？是否易燃易爆？

记者走访一些手机配饰店，并询问了一些网店卖家，多数商家表示，不清楚里面的液体成分。

在位于龙翔商业街上的一家手机配饰店内，营业员表示，液体流沙手机壳卖得不错，而且，没有顾客关心过里面的液体成分，“看上去像是一种油”。

在某电商平台上，一个卖家表示，店里的液体流沙手机壳来自韩国，虽然不清楚液体是啥，但可以保证无毒无味，不会泄漏。

记者辗转联系到一家生产液体流沙手机壳的厂家，对方表示，里面的液体是一种矿物油，“可能有易燃性”。

3 提醒很多常见物品，乘机不能随身携带

作为一款“网红产品”，液体流沙手机壳已成为生活中的常见物品。其实，很多常见物品旅客乘机时都不能随身携带。

按照最新的《民用航空安全检查规则》，洛阳机场工作人员总结了以下几点，希望能为出行的市民提供参考——

超过100毫升的液体容器不能随身携带

膏状物品也属于液态物品，比如睫毛膏、唇彩、乳霜、软膏、牙膏等，随身携带同样不能超过100毫升

特殊旅客必须携带的液体，可适量随身携带，如婴儿奶粉、牛奶、母乳等，或疾病患者必须随身携带的药品

不能随身携带酒类(瓶装、罐装)乘机，只能办理托运

酒精度≤24%

可办理托运且没有数量限制

24%﹤酒精度≤70%

每名旅客可托运净数量不能超过5升

酒精度＞70%

一律不能托运

散发异常气味的东西，比如榴莲、泡菜等食品，不能随身携带

任何活体动物，除经所乘坐航空公司批准同意的导盲犬或宠物犬外，即便是小昆虫、小虾、小螃蟹等，也不允许携带登机

需要注意的是

上述可携带的物品都需要经安全检查确认无疑后，方可登机。因此，对于一些不明液体，工作人员不建议随身携带，因为在无法确认安全的情况下，会被要求办理托运。

洛阳机场工作人员表示，民航安检的目的，是为广大旅客提供一个安全舒适的乘机环境，保障大家的生命财产安全，因此，请大家对安检工作多多配合。（洛阳晚报记者 智慧）