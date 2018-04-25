坐上物流电商顺风车 洛阳特产潇洒走四方

昨日，记者从洛阳邮政速递物流公司(以下简称洛阳邮政公司)了解到，今年牡丹文化节期间，在特殊保鲜包装及运输绿色通道的双重保障下，超过2000盆洛阳牡丹以EMS空运形式发往全国，其中发往北京、上海等大城市的较多。

配送水果的保温箱里都装有冰袋

核心提示

昨日，记者从洛阳邮政速递物流公司(以下简称洛阳邮政公司)了解到，今年牡丹文化节期间，在特殊保鲜包装及运输绿色通道的双重保障下，超过2000盆洛阳牡丹以EMS空运形式发往全国，其中发往北京、上海等大城市的较多。

除了洛阳牡丹，正有越来越多的洛阳本土商品试水“物流电商+”模式。日前，顺丰速递就在新安县召开樱桃行业发布会，将以冷链物流和及时空运为新安樱桃保驾护航，把这一洛阳品牌推向全国。

现状“物流电商+花卉生鲜”模式，让洛阳牡丹花开全国

洛阳机场附近有一个占地约2500平方米的苗圃，这是洛阳邮政公司的专供牡丹基地。每天，都有许多洛阳牡丹从这里打包出发，通过EMS空运“飞”往全国。

对花卉及生鲜食品的运输来说，解决运输环节的保鲜、保活问题是关键。洛阳邮政公司相关负责人告诉记者，洛阳牡丹配送，离不开与之配套的牡丹包装盒，“这种包装盒已获国家专利，能使空运牡丹的成活率达99%”。

此外，运输绿色通道的开通也是重要保障，可确保洛阳牡丹发往全国省会城市、非省会城市的时间平均只需一天或两天。

在保鲜和运输的双重保障下，洛阳牡丹借“物流电商+花卉生鲜”模式花开全国。

事例尝到甜头，种樱桃的他打算今年还和物流电商合作

现在，随着技术条件的日益成熟，我市正有越来越多的农产品逐渐尝到了“螃蟹”的滋味。

日前，顺丰速递在新安县召开樱桃行业发布会，正式宣布由物流电商“联手”新安樱桃，以从“枝头到舌头”的采摘物流形式，带着“洛阳味道”走四方。

46岁的李小龙是新安县的一名果农，种植樱桃已十几年了。眼下，他种植的40亩大樱桃已集中结果。他说，其实在去年，他就尝到了和物流电商合作的甜头，1万斤产自他果园的樱桃，在采摘后，直接卖给了顺丰速递，“这不仅省去了我储藏樱桃、找客户的环节，樱桃卖给物流电商的价格还比直接卖给批发商每斤平均高出3元”。

今年，由于天气原因，他种的樱桃产量并不理想，但经过去年的试水，他打算继续和物流电商合作，依据樱桃品质进行分级，把又大又红的樱桃价钱卖上去。

李小龙说，如果把樱桃卖给批发商，是按照整斤称重的，也就是品相参差不齐的樱桃混着卖，批发商给出的价格偏低且不稳定，加上果子储藏时间越长，腐烂越多，这些损耗很多时候都由果农承担，与物流电商合作的模式一次性解决了不少销售难题。

未来将有更多洛阳特产搭乘物流电商的顺风车

顺丰速递的相关负责人表示，他们为新安樱桃的采摘和配送安排了冷运车，能够达到途中保鲜的目的。冷运车就好比配有冰柜的货车，车厢内最低温度可达-30℃，在末端配送环节，他们采用了由特殊材料制成的保温箱，“这种保温箱有很好的隔热效果，放入冰袋后，哪怕在阳光直射的情况下也能保证箱内温度不变，这样在配送时，能始终保持果子的新鲜”。

市邮政管理局相关负责人说，邮政管理部门支持、鼓励我市快递企业发展和改善自身的冷运技术，待技术更加成熟，将有更多的洛阳特产搭乘物流电商的顺风车走向全国、全世界。

该负责人还表示，“物流电商+花卉生鲜”模式已成为我市快递行业发展的趋势。“发展‘物流电商+花卉生鲜’模式不仅能帮助快递企业找到新的创收方式，持续拉动内需，更重要的是，能够帮助我市打造有知名度的农产品品牌，为本地人和外地人送去正宗的‘洛阳产品’。”该负责人说。

升级溯源防伪，让商品的“身份”一目了然

我市物流行业一名专业人士向记者透露，目前，我市不少快递企业除了在加快发展冷运物流，还在产品的溯源防伪上做文章。啥是溯源防伪？举例来说，今后，您通过物流电商购买了一箱苹果，里面的每个苹果都有一个二维码，您只需扫二维码，这个苹果的产地、采摘时间、物流数据等信息都将一目了然。

此外，随着冷运配送在物流环节的不断改善和发展，我市越来越多的快递企业会进入这个领域，在形成良性竞争后，农产品快运的价格或适当回落，为老百姓带来更多的实惠。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 张江松 文/图）