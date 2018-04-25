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体彩顶呱刮：世界杯周期已到，就等你来！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-05-07 17:29

　　5月6日，河南省体育彩票管理中心洛阳分中心在万达广场推出体彩嘉年华暨世界杯该你上场顶呱刮地推活动，在世界杯热潮来临前让广大市民体验世界杯竞猜玩法及体育彩票的魅力，吸引了众多来往的市民驻足拍照。

　　足球世界杯一直以来都是球迷朋友和广大购彩者最期待的竞猜盛宴，目前中国体育彩票已公布了本届世界杯赛的冠军竞猜、冠亚军竞猜玩法，提前为广大购彩者开通参与世界杯的渠道。为了让大家更早融入2018世界杯的热潮，洛阳体彩分中心开展嘉年华暨世界杯该你上场顶呱刮大型地推活动，为市民献上了一场足球大戏，同时能让更多的人体验中奖。

　　在活动现场，体彩顶呱刮和足球明星模型等元素吸引了众多市民。现场设置了游戏区和刮奖区，游戏区结合足球运动、篮球运动让市民参与互动并赠彩票一张，体验感十足。而刮奖区里，体彩顶呱刮各种票种玩法也让大家既饱了眼福，又得到了中奖的机会，更享受到了体育彩票带来的欢乐愉悦。

　　万众瞩目的世界杯比赛不仅是广大球迷和彩民期待已久的足球盛筵，也是宣传体彩公益品牌和推广竞猜型彩票的重要契机。中国体育彩票始终秉承“公益体彩乐善人生”的理念，积极投身于“负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”事业中，除支持的全民健身和奥运争光项目等体育事业发展外，还为社会保障、扶贫济困、医疗卫生、教育助学等社会公益事业提供了支持。世界杯周期已到，就等你来！
[ 责任编辑：史戎戎]
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