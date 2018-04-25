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好消息！洛阳旅游年票又新增一个4A景区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-05-07 16:32

　　洛阳网讯 好消息！即日起，市民持洛阳旅游年票可免门票进天河大峡谷游玩啦。

       今日，记者从洛阳市旅游年票办了解到，洛阳旅游年票又增添一个景区——天河大峡谷景区。洛阳天河大峡谷是国家AAAA级景区，伏牛山世界地质公园核心景区之一，集旅游观光、休闲养生、祈福问道、探秘游乐、旅游地产等于一体的综合型旅游度假区，是夏季避暑，春、秋季观景的好去处。

　　天河大峡谷位于洛阳市栾川县叫河镇，距洛阳168公里、郑州290公里，南邻西峡，西接卢氏，经S96洛栾高速、G311国道可达栾川县城，途经S328省道直达景区，地理位置优越，交通便利。

       目前，洛阳旅游年票每张价格仍为60元，年票包含39个旅游景区(点)，其中市区11个，县(市)25个，市外3个，门票总价值1878元。具有洛阳户籍者、在洛阳求学的大中专学生及在洛阳工作生活满一年以上的外地户籍人员均可到各大年票代办点办理。(见习记者 谢娜娜/文 徐文波/图 )
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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