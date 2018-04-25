洛阳警方查处一起妨害公务案件

近日，我市警方依法查处一起妨害公务案件，4名犯罪嫌疑人被刑事拘留。
近日，我市警方依法查处一起妨害公务案件，4名犯罪嫌疑人被刑事拘留。
5月3日上午，在伊滨区寇店镇掘丁路与和谐路口，一货车转弯时与一电动车发生事故，驾驶电动车的李某珍当场死亡。伊滨交巡大队、伊滨派出所民警迅速赶到现场，将货车司机吕某文控制。
事故现场勘验结束后，民警依法对肇事货车进行扣押，在拖离肇事车辆过程中，死者亲属情绪激动，阻挠拖车并辱骂、殴打处警民警，致民警受伤、执法记录仪损坏，引发大量群众聚集围观。随后，增援警力将涉嫌妨害公务的李某伟、李某涛等10余人依法传唤。
据警方通报，经全面调查取证，肇事司机吕某文因涉嫌交通肇事罪于5月3日晚被依法刑事拘留；李某伟、李某涛、赵某良、李军某因涉嫌妨害公务罪于5月4日被依法刑事拘留。目前，案件仍在进一步侦办中。
市公安局相关负责人表示，民警依法履职受法律保护，任何公民和个人都应当积极配合民警执法，依法合理表达诉求。对于挑战法律权威，无视民警正当执法权益，辱警、袭警、黑警和妨碍执行公务的违法犯罪行为，公安机关将依法严惩。(洛阳日报记者)
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