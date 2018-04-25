洛阳选手梁瑞打破女子50公里竞走世界纪录

打破世界纪录、夺取世锦赛冠军……河南田径史上两项最重要的空白在同一天被同一个洛阳选手填补！5日，在江苏太仓举行的国际田联世界竞走团体锦标赛上，24岁的洛阳选手梁瑞以4小时4分36秒的成绩获得女子50公里项目的冠军，并打破世界纪录，她同时和队友一起，为中国队赢得女子50公里项目团体冠军。

获得冠军的梁瑞脸上充满了喜悦(图片由洛阳市田径体校提供)

打破世界纪录、夺取世锦赛冠军……河南田径史上两项最重要的空白在同一天被同一个洛阳选手填补！5日，在江苏太仓举行的国际田联世界竞走团体锦标赛上，24岁的洛阳选手梁瑞以4小时4分36秒的成绩获得女子50公里项目的冠军，并打破世界纪录，她同时和队友一起，为中国队赢得女子50公里项目团体冠军。

两个冠军：她让田径世界冠军名录上首次有了河南选手的名字

比赛在5日8时打响，一上来，梁瑞并没有冲在最前面，一直采用跟随走战术。当比赛赛程过半时，梁瑞一举走在了最前面，处于领走位置。在赛程还剩10公里时，梁瑞和两名队友组成了第一集团，将其他选手甩在身后。最终，梁瑞获得冠军，用了4小时4分36秒，她的队友尹航继去年获得伦敦世界田径锦标赛亚军后再次获得第二名。

梁瑞的成绩打破了葡萄牙名将恩里克斯保持的4小时5分56秒的世界纪录，她也是世界上第一个在女子50公里竞走项目上用时少于4小时5分的选手。自此，田径世界冠军名录和世界纪录保持者名单上，第一次有了河南选手的名字。值得一提的是，在昨日比赛过程中下起了雨，凉爽、湿润的环境客观上为梁瑞创造新的世界纪录提供了帮助。

本场比赛产生了两个冠军，一个是个人冠军，一个是团体冠军。5日上午，中国竞走队派出了李毛措、梁瑞、尹航、马发颖、周康的强大阵容参赛，比赛结束后取这5人中排名前三的成绩进行计算，依靠梁瑞和尹航的出色发挥，中国队收获了团体比赛的冠军。

一次“转身”：这是她改项后首次站上世界赛场

梁瑞出自洛阳市田径体校，她获得冠军后，该校校长陆宇凡十分兴奋。他说：“梁瑞这次不仅为咱洛阳争了光，还在我省田径运动发展史上书写了浓墨重彩的一笔。”

梁瑞斩获的这两个冠军可谓含金量十足，这是她第一次参加50公里竞走项目的正式比赛。梁瑞此前一直主攻20公里竞走项目，2016年她获得了亚洲竞走锦标赛20公里项目的冠军，成为我市第一个获得该比赛冠军的选手。在去年天津全运会女子20公里竞走项目决赛中，梁瑞和队友组成的河南队夺得金牌。

在去年天津全运会结束后，梁瑞便投入国家竞走队的集训中。在集训前，国家竞走队教练张阜新决定让梁瑞主攻50公里竞走项目，他十分看好梁瑞在50公里竞走项目上迅速出成绩。

张阜新慧眼识珠，梁瑞也没有让他失望，在改项不到一年后，梁瑞第一次参加世界竞走团体锦标赛50公里项目，便收获冠军并打破世界纪录，完成了一次“华丽转身”。

谈及未来：更加努力，为洛阳争得更多荣誉

“其实，梁瑞能获得冠军并不让人意外！”陆宇凡说，梁瑞拥有扎实的技术和出众的天赋，平时训练也很刻苦。在参加本届世锦赛前，她一直随国家队在云南丽江进行高原集训，在训练中展现出了良好的竞技状态，张阜新对她很有信心，早就预测她有很大的机会打破世界纪录。

遗憾的是，夺冠后梁瑞很忙，记者没能与她取得联系，但她通过陆宇凡向记者表示，今后必将更加努力，为洛阳争得更多荣誉。（洛阳晚报记者 谢磊）