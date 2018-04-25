12趟“周末临客”为出行提供便利

昨日记者从铁路部门获悉，我市将加开“周末临客”12趟，其中洛阳龙门站8趟，洛阳站4趟，具体开行日期为本月12日、13日、19日、20日、26日、27日，6月2日、3日、9日、10日。 昨日记者从铁路部门获悉，我市将加开“周末临客”12趟，其中洛阳龙门站8趟，洛阳站4趟，具体开行日期为本月12日、13日、19日、20日、26日、27日，6月2日、3日、9日、10日。 洛阳龙门站(8趟) ● G9199郑州东—灵宝西(郑州东站7:55始发，8:32到达洛阳龙门站) ● G9200灵宝西—商丘(灵宝西站9:34始发，10:22到达洛阳龙门站) ● G9205商丘—洛阳龙门(商丘站19:15始发， 20:55到达洛阳龙门站) ● G9206洛阳龙门—郑州东(洛阳龙门站21:30始发，22:14到达郑州东站) ● G9193商丘—洛阳龙门(商丘站14:26始发，16:12到达洛阳龙门站) ● G9194洛阳龙门—郑州东(洛阳龙门站16:50始发，17:27到达郑州东站) ● G9195郑州东—洛阳龙门(郑州东17:47始发，18:23到达洛阳龙门站) ● G9196洛阳龙门—郑州东(洛阳龙门站18:45始发，19:22到达郑州东站) 洛阳站(4趟) ● K5360洛阳—郑州(洛阳站8:15始发，9:56到达郑州东站) ● K5370洛阳—商丘(洛阳站8:30始发，12:55到达商丘站) ● K5359郑州—洛阳(郑州站10:36始发，12:02到达洛阳站) ● K5369商丘—洛阳(商丘站13:35始发，17:55到达洛阳站)（洛阳日报记者 张宁 通讯员 刘鹏 黄奕辉 穆肃）