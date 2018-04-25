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涧西区：街巷市场面貌大改观
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-07 08:45

　　“这几个月涧西大街小巷的变化真是大，出来买个菜就能感受到。”昨日，在涧西区湖南路农贸市场，64岁的朱广勤满面笑容地说。

　　今年3月，涧西区开始积极推进“五项治理”百日攻坚行动，湖南路农贸市场环境整治成为行动的重点工作之一。

　　走进农贸市场，地面上新铺设的青灰色瓷砖格外显眼。涧西区市场发展中心相关负责人说，这是防滑瓷砖，与之前的水泥路面比，更加美观和安全，打扫起来也更加方便。

　　市场内的菜摊和店面看起来也是崭新的。50个菜摊由以前的1米加宽至1.2米，贴上了米黄色的瓷砖，每个菜摊前还悬挂了价格公示表，当天的菜价写得清清楚楚。51家店面则换上了新的招牌，水产店为蓝底白字，肉店为绿底白字，其余的为红底白字，十分整齐。不少卖熟食的店铺还挂上塑料窗帘防止苍蝇的叮咬。

　　抬起头，新加装的网格状不锈钢吊顶让整个菜市场的空间看起来更加紧凑，加上缠绕其上的仿真绿色藤蔓，顶面比以前整齐有序而不显杂乱。

　　农贸市场负责人说，一方面，市场的硬件条件得到改善；另一方面，市场的农药检测和保洁制度得到加强，市民买菜更放心。其中，市场大门附近悬挂农药残留检测结果公示牌，当天进入市场的蔬菜是否合格，一目了然；市场保洁人员由以前的4名增加到9名，不间断打扫卫生，使地面不残留垃圾。“在市场的各个部位，我们还悬挂了不少社会主义核心价值观宣传牌。”该负责人说。

　　除了农贸市场，涧西区在老旧小区改造、小游园建设、广告牌匾治理、交通秩序治乱等方面也展开积极的行动。目前共提升改造背街小巷4条，拆除违规广告牌230块，新建公厕7座，同时组织志愿者对河渠沿线、城中村、铁路沿线等卫生死角进行清理，使城市面貌有了很大改观。

　　涧西区委宣传部部长胡柯表示，下一步，该区将进一步优化城市布局，营造风格雅致的城市建筑环境，对占道经营、机动车乱停乱放、违法违规户外广告等影响市容市貌的现象进行重点治理；同时加大小游园、公厕、城市书房等设施的建设力度，让涧西区成为大家的幸福家园。（洛阳日报记者 张宁）
[ 责任编辑：席倩倩]
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