市总工会实施城市环卫工人关爱行动 环卫工可享免费体检

建好劳动者驿站，推动免费健康体检全覆盖，免费赠送防寒服……市总工会近日印发的《洛阳市城市环卫工人关爱行动实施意见》，透露出一系列好消息。

建好劳动者驿站，推动免费健康体检全覆盖，免费赠送防寒服……市总工会近日印发的《洛阳市城市环卫工人关爱行动实施意见》，透露出一系列好消息。

劳动者驿站新建、提升改造40个

2018年，城市区计划新建、提升改造劳动者(环卫工人)驿站40个。通过各级工会投入、与环卫部门合作、发动企事业单位共建等多种形式，切实解决环卫工人作业期间饮水、就餐、休息等实际问题。

建设标准：有桌椅，有饮水设备，有常用药品，有微波炉或电磁炉，有空调。

资金筹集：采取市总工会补贴的形式，对提升改造的劳动者(环卫工人)驿站，市总工会每个补贴资金2万元。

推动免费体检全覆盖

通过免费体检为每一名环卫工人建立健康档案。

体检费用：由环卫主管部门、各城市区工会和市总工会共同筹措。其中，市总工会筹集资金100多万元，依照体检环卫工人数定额补贴的形式，对城市区每名一线环卫工人在保证体检效果的基础上，按照每人100元的标准进行体检补贴。

免费赠送防寒服

2018年，市总工会计划为城市区每名一线环卫工人免费赠送防寒服一件。

各级工会组织要在重要节日及炎热、严寒等恶劣天气，开展走访慰问一线环卫工人活动，向其赠送围巾、棉衣、保温杯、保温饭盒等防寒保暖用品，督促协调环卫主管部门、清扫企业加强劳动保护，夏季及时发放高温津贴和防暑降温用品。

此外，各级工会组织还将在生活救助、医疗帮扶、金秋助学、“双节送温暖”等帮扶项目中，加大对困难环卫工人的帮扶力度，对符合条件的应帮尽帮、应助尽助。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 孙雪芹）