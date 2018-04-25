洛阳市开放发展跑出加速度

今年以来，我市牢固树立开放发展理念，积极构建现代开放体系，加快推动形成全面开放的新格局。我市通过精准招商、强化对外贸易、加快自贸区洛阳片区建设等举措，推动外向型经济发展，为经济社会持续健康发展提供了强有力的支撑。

开放是繁荣兴盛的必由之路。

在日前召开的全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会上，市委书记李亚强调，要持续扩大开放，牢固树立“开放力度有多大，发展空间就有多大”的理念，实行更加积极主动的开放战略，加大力度引进来、积极稳妥走出去，抓好自贸区建设，抓好精准招商，抓好对外贸易，加快构建现代开放体系，着力打造中西部地区对外开放新高地。

今年以来，我市牢固树立开放发展理念，积极构建现代开放体系，加快推动形成全面开放的新格局。我市通过精准招商、强化对外贸易、加快自贸区洛阳片区建设等举措，推动外向型经济发展，为经济社会持续健康发展提供了强有力的支撑。

实施精准招商

构筑开放新格局

招商是扩大有效投资最直接、最有效的选择，也是引进外来资金、技术、人才，发展外向型经济的有效途径。

第一季度，我市按照“有龙头、有配套，重点要提升产业；有龙头、没配套，重点要抓好配套；没有龙头的散小企业，重点要建龙头”三个层次实施精准招商，突出招大引强，招商引资成效和质量明显提升。

截至目前，我市签约亿元以上项目114个，投资总额904.2亿元，其中10亿元以上项目31个，投资额723.2亿元。尤其利用省投洽会、牡丹文化节机遇，我市共签约36个项目，投资总额651.1亿元。

华耀城控股集团来了，投资100亿元建设华耀城商贸物流项目；格力电器来了，分别投资20亿元兴建格力中央空调生产项目和智能装备产业园项目等重点项目；国家开发银行河南省分行与我市签订全面战略合作协议，为我市提供综合性金融支持……

行业龙头、金融机构纷纷选择来洛布局，投资项目涉及高端装备制造、新材料、生物医药、文化旅游产业等。一批重大项目集中签约落地，既是洛阳扩大开放的生动体现，更为洛阳经济发展注入了新鲜力量。

加快自贸区建设

用好开放新平台

今年6月，在乌兹别克斯坦布哈拉市，一个规划面积约100平方公里的产业园将开工建设。这是由万邦集团投资5亿美元建设的洛阳-布哈拉农业示范境外农业示范区项目。未来，该项目将形成每年100个专列的回程运输需求，极大地提升洛阳中亚班列运输能力。

传统对外开放“单车道”已不能满足经济发展需求，我市利用自贸区洛阳片区建设加大“走出去”力度，推动双向开放，加快洛阳产品、技术、企业走出国门，参与全球产业链、价值链分工。

作为国家级对外开放平台，自贸区发展外向型经济具有得天独厚的条件。自贸区洛阳片区深度对接国际贸易规则体系，积极融入“一带一路”建设，努力打造“双向开放先行区”。

洛阳综合保税区抓紧申建，洛阳综合保税区将建设重大建设保税智能制造产业基地、国际进出口商品交易展示基地、跨境电子商务综合服务基地等五个基地；洛阳铁路口岸建设有序推进，发挥陇海线、焦枝线铁路枢纽作用，增加中亚班列频次，谋划东盟班列，着力打造纵横开放新口岸；洛阳航空口岸加紧建设，推进洛阳机场改扩建，积极开通国际货运专线。

顺应开放潮流

构建开放新高地

新的开放促进新的发展。在不久前举办的博鳌亚洲论坛上，我国提出一系列新的改革开放重大举措，标志着我国开放事业开启了新的伟大征程。

顺应开放潮流，洛阳理应有自己的担当和作为。市商务局相关负责人表示，下一步，我市将紧紧围绕构建现代开放体系，紧盯目标任务，强化各类举措，加快形成全方位、宽领域、多层次的对外开放新格局。

加大精准招商力度。紧盯重点区域和“三强”企业，持续推进“565”现代产业精准招商，力争上半年引进亿元以上项目130个，其中10亿元以上项目40个；做好牡丹文化节投资贸易洽谈会签约项目后续跟进工作。

培育对外贸易新增长点。加紧建设新获批的2个国家外贸转型升级基地，积极为全市外贸企业申请外贸发展促进资金，为企业扩大进出口规模提供保障；出台关于促进外贸稳定增长的实施意见，推动我市外贸稳定增长和转型升级。

在自贸区建设方面，自贸区洛阳片区管委会相关负责人表示，将积极推动制度创新和政策先行先试，统筹抓好平台建设和重大项目，力争上半年新进驻企业600家以上，引进资金37亿元以上；加快推进丝路小镇、中浩德控股集团跨境电商服务平台建设。

同时，推动洛阳一类航空口岸扩大开放，积极申建洛阳综合保税区；开通至中亚、东南亚国家和地区新的国际航线，开行中亚班列、东盟班列，谋划建设多式联运中心、中欧班列甩挂点。

海阔凭潮涌，风劲好扬帆。洛阳将找准契合点、选准发力点，进一步释放开放引擎的澎湃动力，谱写新的开放篇章！（洛阳日报记者 孙小蕊）

一季度数据看变化

●第一季度，全市共签约招商引资项目77个，投资总额252.1亿元，其中10亿元以上项目9个，投资总额120.6亿元

●第一季度，全市实际利用省外境内资金209亿元，同比增长5.1%，总量居全省第2位；全市实际吸收外资6.4亿美元，同比增长5.14%

●截至今年3月底，自贸区洛阳片区入区企业3948家，注册资本565.9亿元；其中，外资企业21家、合同外资1.15亿美元、实际利用外资4984.1万美元