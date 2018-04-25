洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市开放发展跑出加速度

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-07 08:49

　　开放是繁荣兴盛的必由之路。

　　在日前召开的全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会上，市委书记李亚强调，要持续扩大开放，牢固树立“开放力度有多大，发展空间就有多大”的理念，实行更加积极主动的开放战略，加大力度引进来、积极稳妥走出去，抓好自贸区建设，抓好精准招商，抓好对外贸易，加快构建现代开放体系，着力打造中西部地区对外开放新高地。

　　今年以来，我市牢固树立开放发展理念，积极构建现代开放体系，加快推动形成全面开放的新格局。我市通过精准招商、强化对外贸易、加快自贸区洛阳片区建设等举措，推动外向型经济发展，为经济社会持续健康发展提供了强有力的支撑。

　　实施精准招商

　　构筑开放新格局

　　招商是扩大有效投资最直接、最有效的选择，也是引进外来资金、技术、人才，发展外向型经济的有效途径。

　　第一季度，我市按照“有龙头、有配套，重点要提升产业；有龙头、没配套，重点要抓好配套；没有龙头的散小企业，重点要建龙头”三个层次实施精准招商，突出招大引强，招商引资成效和质量明显提升。

　　截至目前，我市签约亿元以上项目114个，投资总额904.2亿元，其中10亿元以上项目31个，投资额723.2亿元。尤其利用省投洽会、牡丹文化节机遇，我市共签约36个项目，投资总额651.1亿元。

　　华耀城控股集团来了，投资100亿元建设华耀城商贸物流项目；格力电器来了，分别投资20亿元兴建格力中央空调生产项目和智能装备产业园项目等重点项目；国家开发银行河南省分行与我市签订全面战略合作协议，为我市提供综合性金融支持……

　　行业龙头、金融机构纷纷选择来洛布局，投资项目涉及高端装备制造、新材料、生物医药、文化旅游产业等。一批重大项目集中签约落地，既是洛阳扩大开放的生动体现，更为洛阳经济发展注入了新鲜力量。

　　加快自贸区建设

　　用好开放新平台

　　今年6月，在乌兹别克斯坦布哈拉市，一个规划面积约100平方公里的产业园将开工建设。这是由万邦集团投资5亿美元建设的洛阳-布哈拉农业示范境外农业示范区项目。未来，该项目将形成每年100个专列的回程运输需求，极大地提升洛阳中亚班列运输能力。

　　传统对外开放“单车道”已不能满足经济发展需求，我市利用自贸区洛阳片区建设加大“走出去”力度，推动双向开放，加快洛阳产品、技术、企业走出国门，参与全球产业链、价值链分工。

　　作为国家级对外开放平台，自贸区发展外向型经济具有得天独厚的条件。自贸区洛阳片区深度对接国际贸易规则体系，积极融入“一带一路”建设，努力打造“双向开放先行区”。

　　洛阳综合保税区抓紧申建，洛阳综合保税区将建设重大建设保税智能制造产业基地、国际进出口商品交易展示基地、跨境电子商务综合服务基地等五个基地；洛阳铁路口岸建设有序推进，发挥陇海线、焦枝线铁路枢纽作用，增加中亚班列频次，谋划东盟班列，着力打造纵横开放新口岸；洛阳航空口岸加紧建设，推进洛阳机场改扩建，积极开通国际货运专线。

　　顺应开放潮流

　　构建开放新高地

　　新的开放促进新的发展。在不久前举办的博鳌亚洲论坛上，我国提出一系列新的改革开放重大举措，标志着我国开放事业开启了新的伟大征程。

　　顺应开放潮流，洛阳理应有自己的担当和作为。市商务局相关负责人表示，下一步，我市将紧紧围绕构建现代开放体系，紧盯目标任务，强化各类举措，加快形成全方位、宽领域、多层次的对外开放新格局。

　　加大精准招商力度。紧盯重点区域和“三强”企业，持续推进“565”现代产业精准招商，力争上半年引进亿元以上项目130个，其中10亿元以上项目40个；做好牡丹文化节投资贸易洽谈会签约项目后续跟进工作。

　　培育对外贸易新增长点。加紧建设新获批的2个国家外贸转型升级基地，积极为全市外贸企业申请外贸发展促进资金，为企业扩大进出口规模提供保障；出台关于促进外贸稳定增长的实施意见，推动我市外贸稳定增长和转型升级。

　　在自贸区建设方面，自贸区洛阳片区管委会相关负责人表示，将积极推动制度创新和政策先行先试，统筹抓好平台建设和重大项目，力争上半年新进驻企业600家以上，引进资金37亿元以上；加快推进丝路小镇、中浩德控股集团跨境电商服务平台建设。

　　同时，推动洛阳一类航空口岸扩大开放，积极申建洛阳综合保税区；开通至中亚、东南亚国家和地区新的国际航线，开行中亚班列、东盟班列，谋划建设多式联运中心、中欧班列甩挂点。

　　海阔凭潮涌，风劲好扬帆。洛阳将找准契合点、选准发力点，进一步释放开放引擎的澎湃动力，谱写新的开放篇章！（洛阳日报记者 孙小蕊）

　　一季度数据看变化

　　●第一季度，全市共签约招商引资项目77个，投资总额252.1亿元，其中10亿元以上项目9个，投资总额120.6亿元

　　●第一季度，全市实际利用省外境内资金209亿元，同比增长5.1%，总量居全省第2位；全市实际吸收外资6.4亿美元，同比增长5.14%

　　●截至今年3月底，自贸区洛阳片区入区企业3948家，注册资本565.9亿元；其中，外资企业21家、合同外资1.15亿美元、实际利用外资4984.1万美元
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
    球场“老男孩” 好身板好心态
        近日，记者见到王健辉老人时，他正在洛龙区安乐镇狮子桥村的操场上打篮球。带球奔跑、三步上篮、跳起投篮…...
  • ·云泽和他的“室内园林”
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 注意！洛阳龙门站公交站点全部移至出...
  • 第36届中国洛阳牡丹文化节圆满落幕 ...
  • 户口簿、房产证等门牌信息不统一问题...
  • 黄河湿地美景初现
  • 洛阳：改出活力添动能
  • 洛阳选手梁瑞打破女子50公里竞走世界纪录
  • 洛阳城市年轻指数居全国第14位
  • 关于关闭巡视信访举报渠道的公告
  • 洛阳市委集中公布全市规划领域巡察“...
  • 5名犯罪嫌疑人从韩国被引渡回洛
    		•
    百姓呼声
    物业费实行市场调节价，不再由政府部门核价
    社保有欠费记录，影响住院时报销使用吗
    精彩图片
    第36届中国洛阳牡丹文...
    落水孩子一声“救命” ...
    宜阳县莲庄镇基地养殖...
    70年前硝烟弥漫洛阳城 ...
    精彩热帖

    话剧水墨中国剧照

    国花园随拍

    舞步出品 古阁晨曦

    鹭鸟
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605