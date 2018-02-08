洛阳市委集中公布全市规划领域巡察“问题清单”

5日下午召开的全市规划领域巡察集中反馈暨整改工作会议，通报反馈了市委巡察规划领域发现的突出问题。

5日下午召开的全市规划领域巡察集中反馈暨整改工作会议，通报反馈了市委巡察规划领域发现的突出问题。

按照市委统一部署和要求，2017年12月22日至2018年1月22日，市委5个巡察组采取“一托N”方式，对市城乡规划局党组开展了专项巡察，对偃师、孟津、涧西、西工等15个县(市)区和高新、伊滨、龙门及市规划委员会其他成员单位进行了延伸巡察。

巡察结果显示，2016年市委城市工作会议召开以来，我市各级党委、政府城乡规划水平得到一定提升。但总体上，各县(市)区委和市城乡规划局党组不同程度存在政治站位不高、规划意识不强、党管规划落实不到位、不能正确把握规划工作与经济社会发展的关系等问题。部分职能部门用权随意任性，违规越权审批、随意调整用地性质及容积率等问题较为突出，边批边建、未批先建现象普遍存在，造成大量遗留问题。相关执法部门履职尽责不到位，规划执法软弱无力，以罚代管、“降格处理”问题多发，形式主义、官僚主义问题突出，有的甚至随意开口子、搞变通，违建项目减存量、控增量成效不明显；规划编制水平不高，存在规划缺失、规划“打架”现象，规划引领作用发挥不够；规划领域廉政风险防控不力，违规违纪违法问题多发易发，群众对问题楼盘等规划领域侵害切身利益问题反映较多。

市城乡规划局党组站位全市统筹谋划规划工作不够，协调规委会有关成员单位不到位，落实“多规合一”“塑造城市特色风貌”等市委要求被动乏力，职能作用发挥不充分；部分干部工作担当作为不够，作风不实，执法监管不敢较真碰硬，规划领域违规乱象遏制不力。廉政风险防控薄弱，对项目审核、规划许可等重点岗位缺乏有效监督和约束，违纪违法问题禁而不止；财经纪律执行不严，违规大额支出、差旅费报销不规范等较为普遍。

市城乡规划局党组书记、局长张昭民代表市城乡规划局党组和其他被巡察单位党组织表示，市委巡察反馈的问题实事求是、客观准确，被巡察单位党组织虚心认领、照单全收，并进一步提高政治站位，举一反三、抓好整改，做到问题“零放过”、整改“零遗留”、处理“零容忍”，确保全市城乡规划工作持续健康发展。

市委巡察组收到的一些反映党员干部问题的线索，已按规定转市纪委监委、市委组织部等有关方面处理。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 徐云峰）