侯晓贞：一心一意扎根乡村教育（最美洛阳人）

近日，当我们来到伊川县吕店镇第一初级中学时，32岁的侯晓贞正在给学生们讲解数学题。“马上就要期中考试了，他们考好了，我才能安心。”侯晓贞笑着说。

近日，当我们来到伊川县吕店镇第一初级中学时，32岁的侯晓贞正在给学生们讲解数学题。“马上就要期中考试了，他们考好了，我才能安心。”侯晓贞笑着说。

侯晓贞是南阳市方城县人，当教师是她从小的梦想。2009年，洛阳市首次招聘特岗教师，当年从洛阳师范学院毕业的侯晓贞顺利通过考试，被分到伊川县吕店镇第一初级中学任教，成为该校第一批特岗教师。

学校的条件很艰苦。两名教师挤在一间不足10平方米的宿舍，学校只有一排水龙头，用水要靠水桶去提。到了冬天，日子更不好过，学校没有暖气，即使盖两床被子，第二天早上也暖不过来，晚上打的水，第二天早上就冻成了冰。

环境差、生活条件差，侯晓贞心里有些打起了退堂鼓。然而，学生们的淳朴和善良打动了侯晓贞。“偶尔一个鸭蛋、几个山果，他们的爱简单而真实。”侯晓贞说。

学音乐专业的侯晓贞到学校后，还要承担初一年级两个班的数学课教学。凭着一股劲，除了每周的10多节课，侯晓贞每天早上5点左右起床陪学生跑步，晚上回到宿舍刻苦钻研教学，备课、写教案，一直忙到深夜，每天的休息时间只有五六个小时。

侯晓贞所教的班里留守儿童多，家境不宽裕，有的孩子穷得连一个练习本都买不起。侯晓贞了解情况后，经常关注鼓励他们。学生感冒了，她垫钱给学生买药、打针；学生没钱吃饭，她把自己热腾腾的饭菜让给他们……

在教学上，侯晓贞鼓励学生勇于开口，不怕犯错，克服胆怯心理，增强自信。通过这种方式，学生们慢慢变得不再害羞内向，课堂气氛十分活跃，学习成绩不断提高。

对学生付出的爱让侯晓贞也收获了感动。中秋节学生悄悄放在办公桌上的月饼，教师节学生亲手做的贺卡，生日当天的一个个小惊喜……

2012年，作为河南省第一批特岗教师中的一员，3年服务期满后，侯晓贞再一次面临选择，是继续留在乡村学校任教，还是另谋出路，找一份条件更好、收入更高的工作？侯晓贞毫不犹豫地选择了坚守。“钱挣多了就多花，挣少了就少花，虽然工资不高，但我感觉很幸福。”侯晓贞说。

这几年，学校的硬件、软件都有了不小的改善，侯晓贞所带班级的成绩也一直在全镇名列前茅，她本人也先后获得洛阳市师德标兵、洛阳市优秀班主任、洛阳市优秀教师等荣誉。

如今，侯晓贞已经在这里坚守了9年。“这里承载着乡村孩子们的美好未来，只要学生们需要，我愿意在这里一直教下去。”侯晓贞说。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 魏冉 文/图）