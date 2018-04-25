在打好“三大攻坚战”上下真功——二论推动高质量发展再取新成效

小康，是千百年来中国人民梦寐以求的社会理想。

洛平

小康，是千百年来中国人民梦寐以求的社会理想。

打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，是党的十九大作出的战略决策，是决胜全面小康的重点任务，也是2018年工作的重中之重。市委书记李亚在全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会上强调，要围绕决胜全面小康，在打好“三大攻坚战”上真正下功夫、见实效。

“民亦劳止，汔可小康。”到2020年全面建成小康社会，是我们党向历史和人民作出的庄严承诺，是实现中华民族伟大复兴征程中一座重要的里程碑。现在，已到了一鼓作气、决战决胜的历史节点，而“三大攻坚战”是决定成败的关键之战——

坚决打好防范化解重大风险攻坚战，是决胜全面小康的战略保障。“思所以危则安矣”。经济全球化的背景下，近年“黑天鹅”频飞、“灰犀牛”迫近，全面小康决胜期也是风险易发高发期，如果防范不及、化解不力，就有可能发生系统性、颠覆性危机，直接威胁到全面小康社会的如期建成。

坚决打好精准脱贫攻坚战，是决胜全面小康的底线任务。“小康不小康，关键看老乡。”在全面小康的决胜期，脱贫的重点是深度贫困地区和深度贫困问题，越往后越是难啃的“硬骨头”，形势更加严峻。“小康路上一个都不能掉队”，如果到时候仍有大量人口生活在贫困线之下，就是不全面、不均衡的小康。

坚决打好污染防治攻坚战，是决胜全面小康的迫切需要。“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。”改革开放40年来，我国经济实现腾飞，但毋庸讳言，少数地方在快速发展过程中以牺牲资源环境为代价的粗放发展，给生态环境带来巨大影响。如果在发展过程中环境遭到破坏和污染，全面小康社会也就失去了其本来的意义。

抓重点、补短板、强弱项。打好“三大攻坚战”，是全面建成小康社会必须跨越的历史关口，也是实现高质量发展必须跨越的重大关口，体现了强烈的使命担当、问题导向和底线思维，不仅具有重大的经济意义，而且具有深远的政治意义、民生意义、世界意义。

4月2日，中央财经委员会第一次会议，对打好“三大攻坚战”进行专题部署；4月23日，中央政治局会议研究当前经济形势和经济工作，明确提出“首先要全力打好‘三大攻坚战’”；4月24日至28日，习近平总书记在湖北考察，特别强调要“着力打好‘三大攻坚战’”……党中央对打好“三大攻坚战”如此重视，为的正是“使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验”！

当前，洛阳各领域风险总体可控，但还存在诸多不确定不稳定因素；今年全市要完成10.65万人脱贫、4个贫困县脱贫摘帽、20497名贫困群众易地搬迁任务，可以说，今年的脱贫攻坚任务是历年来最重的；污染防治一方面要确保实现全年目标，一方面急需扩大战果。“三大攻坚战”都是难啃的“硬骨头”，也是必须完成的“硬任务”。

下真功，方能见实效。“三大攻坚战”既是洛阳决胜全面小康必须攻克的现实难题，又是洛阳开启现代化建设新征程的坚实保障，我们必须进一步增强责任感和使命感，拿出担当之责、严实之态、精准之策和有效之举。要切实抓好非法集资和问题楼盘处置工作，着力防范化解金融业风险、企业风险、政府债务风险、社会领域风险，切实打好防范化解重大风险攻坚战，确保社会大局和谐稳定；要认真落实省、市决策部署，更加突出精准、更加注重质量，切实打好精准脱贫攻坚战，确保全年脱贫目标任务圆满完成；要进一步提升政治站位，持续推进“五大行动”，尤其要抓好大气污染防治“六控”、推行河长制湖长制、推进“四河三渠”综合治理、实施全域绿化等工作，切实打好污染防治攻坚战，确保全市生态环境不断改善。

志不求易者成，事不避难者进。

小康，这个穿越无数苦难与辉煌岁月的执着梦想，今天已经触手可及。历史的接力棒传到我们手中，前无古人的伟大事业将由我们亲手完成，在最后冲刺阶段打好“三大攻坚战”，才能跑好属于我们自己的这一棒，把全面小康的决胜句号画圆、写满，向历史和人民交出优异答卷！