中国女子围棋甲级联赛汝州摆擂 李赫意外超时洛阳队惜败

昨日，在第六届中信置业杯中国女子围棋甲级联赛第四轮汝州专场比赛中，中信置业洛阳队以2∶3惜败于厦门观音山队。

李赫(右)在比赛中落子

昨日，在第六届中信置业杯中国女子围棋甲级联赛第四轮汝州专场比赛中，中信置业洛阳队以2∶3惜败于厦门观音山队。

比赛安排在汝州市著名景区风穴寺内。洛阳队是上届亚军，但本赛季开局不利，3轮比赛后排名倒数第二；厦门队是女子围甲的老牌劲旅，但本赛季开局也不顺利，3轮比赛后排名倒数第三。因此，昨日的比赛对双方都非常关键。

本届女子围甲采用新的计分方法，一台主将获胜得3分，二台获胜得2分。在昨日的比赛中，洛阳队的李赫、陶然分别对阵厦门队的陆敏全、尹渠。陶然和尹渠的比赛率先结束，陶然在一度不利的形势下，抓住对手的失误，一举扭转了劣势，执白中盘获胜，为洛阳队先下一城，这也是本赛季陶然的首场胜利。此时，另一盘对局激战正酣，李赫的局势稍占优势，但随后发生意外，李赫在读秒读到“9”时，落子按钟，电子棋钟却报出超时提示。裁判长咨询中国棋院相关人员后，进行了验钟，最终判定李赫超时负。由于李赫是主将，洛阳队就以2∶3负于厦门队。

本轮过后，洛阳队积5分，仍然排名第九，厦门队积8分，排名上升一位，列第七。（洛阳晚报记者 周中全 文/图）